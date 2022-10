Trives está protagonizando un relevo tan dulce como los anteriores en el banquillo. Isma Martínez ascendió al Novás y lo salvó en la última jornada. Quique Domínguez lo consolidó. Álvaro Senovilla lo situó al borde del ascenso a Asobal. Trives debía además gestionar una importante remodelación de la plantilla. Y el sorteo había determinado un inicio áspero, contra Villa de Aranda y Nava. Los factores incrementan el mérito de las victorias por 24-22 y 22-23.

“El inicio de temporada ha sido muy bueno. Teníamos dos partidos contra rivales fuertes, entre los favoritos para liderar nuestro grupo y jugar la fase de ascenso a Asobal. Aranda era de hecho equipo de Asobal hace dos años y Nava acaba de descender. Son dos equipazos”, reafirma Trives. “Hemos estado muy bien, muy competitivos; serios y organizados en casa y fuera hicimos un gran partido. Cierto que en el último minuto en Nava pudo pasar de todo y la balanza cayó de nuestro lado. Tuvimos la fortuna de conseguir el gol en el último segundo pero fuimos por encima durante toda la segunda mitad. Lo peleamos. Ahora lo más importante es continuar con esa solidez y ese nivel defensivo, que es el que nos puede dar más éxitos. Si pensamos que hemos conseguido algo, nos vamos a equivocar. Cualquiera te puede dar un susto”.

Lo avisa del Boadilla: “Espero un partido complicado. Es un equipo duro, fuerte, que apretará mucho. No se ha dejado ir en ninguno de los dos partidos anteriores. Ha ido perdiendo de 6 y 7 goles y ha remontado para ponerse a 2 y 3. Tienen gente joven, con ilusión y con ganas. Nosotros necesitamos estar muy concentrados e intensos para aguantar el tirón. Ellos no tienen nada que perder. Somos nosotros los que tenemos que hacernos fuertes en casa y demostrar lo mismo que en los dos primeros partidos, con nuestra solidez defensiva y nuestro juego en ataque”.

Trives podrá disponer de toda su plantilla salvo de José Leiras, que sufrió un fuerte esguince de tobillo ante el Villa de Aranda. Aún estará convaleciente un par de semanas.

En busca del récord de socios

La directiva del Atlético Novás se ha caracterizado en los últimos años por su creatividad en la captación de recursos y su imaginación en las campañas promocionales. La última iniciativa se le ha ocurrido al presidente, Andrés Senra. Leyó que Miguel Ángel Silvestre se encuentra por la zona, rodando una serie, y concibió así el nuevo lema, “Sen balonmán non hai paraíso”, en referencia a la serie “Sin tetas no hay paraíso” que protagonizó el actor castellonense. Así figura en los carteles publicitarios que se han colocado por la zona. “Está invitado al partido, por si quiere pasarse”, propone Senra. Desde el club informan que se han fijado el objetivo de batir su récord de socios, un número que bordeó el millar antes de la pandemia y al que todavía no han podido acercarse nuevamente. Pero confían en lograrlo uniendo a O Rosal, de 6.000 habitantes, el resto del Baixo Miño como mercado natural.