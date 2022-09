Claudia Martínez, “Clau”, no solo firmó los dos goles que el sábado dieron el primer triunfo en partido oficial del Bembrive FS sobre el Cidade de As Burgas, además en el debut liguero, sino que alcanzó primero y superó después el centenar de tantos en liga al servicio del quinteto verde.

Llegada al equipo que entrena Roberto Carlos García, “Pitu”, en septiembre de 2019 después de tres años de ausencia de las pistas por motivos laborales, Claudia (Aldán, 1994) ha demostrado su capacidad goleadora en Preferente Galicia (36 tantos) y Segunda División (65 dianas).

La jugadora debutó el 21 de septiembre de 2019 con su actual equipo, en la segunda jornada, frente al Monterroso lucense (3-4); marcó la primera de las cuatro dianas viguesas. En la campaña 20/21, en Segunda, aportó 29 goles para que el equipo de la Entidad Local Menor jugase la liguilla por el título. Y en la campaña 21/22, 34 “chicharros” llevaron su rúbrica. Su olfato goleador ha redundado en beneficio de un quinteto cada vez más fuerte y con hambre de seguir creciendo en aspiraciones deportivas.

Obviamente, “Clau” festejó el triunfo sobre el Cidade de forma enérgica, pero por haber roto un maleficio que las perseguía: en la campaña pasada, doble derrota contra las ourensanas por el mismo resultados (1-2), tanto en el Vicente Álvarez como en Os Remedios, que dieron el subcampeonato a las de Codeso. Este año, una semana antes del inicio de Liga, derrota copera (3-2) en primera ronda ante el mismo rival. Y el fin de semana, partido cuesta arriba al descanso (0-1). Por eso cuando en el segundo tiempo marcó tanto el empate como la diana decisiva, la jugador morracense se desató, con la grada local también eufórica. Tal fue su alegría que en redes sociales no dudaba en escribir un larguísimo “por fin” para celebrar el triunfo frente al equipo que se estaba convirtiendo en “bestia negra”.

¿Ilusiona a la ala-pívot esta nueva marca, con su dilata trayectoria en el fútbol sala? Diáfana respuesta: “Creo que cada vez valoro más cada partido y cada gol; me considero una privilegiada por poder disfrutar de este deporte y de este equipo. Así que por supuesto que sí”. Y apostilla: “El día que no me haga ilusión celebrar goles con mi equipo será el momento de colgar las botas”.

El inicio de campeonato en casa y con triunfo ha sido, además, el mejor homenaje que el Bembrive FS podía dar a la historia de la parroquia. Y es que este verano el polideportivo municipal Vicente Álvarez cumplió 25 años desde su inauguración. El primer partido oficial tras dicho aniversario, al tocar fuera las eliminatorias de Copa de la Reina y de Copa Galicia -y aplazar a octubre el partido ante el Poio Pescamar-, se produjo frente al Cidade.