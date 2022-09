El Mirfak se proclamó vencedor absoluto de la Regata Guardiamarina y, además, reeditó el triunfo de 2021 como campeón gallego de Cruceros, tras dos jornadas en las que dominó tanto la Clase 1 como la general absoluta, por delante de Orión y Ozosana, segundo y tercero, respectivamente, para una flota de catorce unidades en el agua sobre quince inscripciones.

Con Diego López a la caña, el Farr 42 que representó a la Comisión Naval de Regatas de Ferrol se impuso el sábado en la Marín-Vigo (18,90 millas) y el domingo en la Vigo-Marín, esta vez con 20,10 millas de recorrido costero. Ambas etapas, con la organización compartida por el Real Club Náutico de Vigo y la Escuela Naval Militar de Marín.

Dos días de condiciones excepcionales de viento y mar (Eolo estuvo magnánimo en la Costa da Vela ambos días) dieron el primer “Cabezón” a López y a una tripulación con la que lleva media docena de años navegando juntos. Las condiciones en la Costa da Vela, además, favorecieron al Mirfak.

“El Orión nos había ganado el ‘Cabezón’ por la mano”, recordaba el patrón tras su victoria. Porque en 2020 también se vieron las caras en otra regata de la Escuela Naval, la Rodríguez Toubes (Marín-Vilagarcía-Marín), con el barco de Sanxenxo vencedor en aquella oportunidad. Según la Armada, este trofeo por el V Centenario ha sido el último “Cabezón”. Son una exclusiva serie numerada y Diego López levantó la unidad 78.

En las clasificaciones de las tres clases solo hubo un cambio respecto a la etapa del sábado. En la primera jornada se había impuesto por 31 segundos –en la corrección de tiempos– el Dufour 360 Bonaventure (José Luis Ríos, RCN Vigo) al First 42S7 Lacazán en Clase 3, pero en la regata dominical el barco que patronea Ignacio Miguel Pedrosa (CN Sada) volteó la clasificación. Sacó 12:58 minutos en el tiempo compensado a su directo rival para llevarse a Sada la victoria en la división.

Con el Mirfak incuestionable vencedor en Clase 1 (se había impuesto por 66 segundos en la primera etapa en compensado, pero en la segunda metió casi 16 minutos al Ozosana), la Clase 2 sería para el Orión (Alberto Javier Pérez, RCN Sanxenxo). El First 33.7 con grímpola de Sanxenxo de nuevo le metió tiempo al You Koun Koun III, un First 36.7 patroneado por Adolfo Castro (CN Portonovo), segundo de la división.

Así, el Mirfak se haría también con la general absoluta y, por tanto, con el último “Cabezón” del año, que entregó en mano, y feliz, el comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, Pedro Cardona. No era para menos: en la presentación, el capitán de navío había formulado su deseo de que el “Cabezón se quedase en su casa” (la Armada) como así ha sido.