Gran esfuerzo de los deportistas frente a las duras condiciones de viento durante el Campeonato de España de SUP Race de Resistencia organizado por el Waira Club Galego de Surf en Baiona. El cántabro Manuel Hoyuela ha sido el ganador en esta modalidad de Stand Up Paddle por delante del gallego Nicolás Barreiro.

Más de 100 competidores procedentes de toda España se dieron cita desde primera hora de la mañana en la playa de A Ribeira. El fuerte viento produjo cambios en los recorridos de las categorías sub 12 y sub 14, realizando finalmente un recorrido por la zona del puerto. Los ganadores fueron Sofía Puñal y Antonio Martín Brion (sub 12) y Daniel Folgar (sub 14).

Por la tarde se desarrollaron el resto de categorías siguiendo los recorridos previstos por la costa. Iván Puente y Paloma Porta ganaron en sub 16. En la Copa de España y de Resistencia, sobre distancias de entre 10 y 21 kilómetros, ha habido varios abandonos. Manuel Hoyuela subió a lo más alto del podio tanto en Resistencia como en la Copa de España, habiendo remado 2 horas y 31minutos. El gallego Nicolás Barreiro hizo doblete pero en segundo lugar. Ana Marta Pérez fue la única mujer que pudo realizar el circuito.