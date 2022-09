Ana Iglesias (Vigo, 1999) ha vuelto. La delantera ha necesitado 959 días, pero al fin ha vuelto a gritar gol en categoría nacional. A la tercera jornada y en esta oportunidad por partida doble.

Desde que anotó el 0-1 del triunfo en As Relfas el 9 de febrero de 2020, una grave lesión en la siguiente jornada (rotura de ligamento cruzado y de menisco interno) la dejó KO durante la pandemia, militando en el Lóstrego las dos siguientes campañas, empezando de cero en Autonómica. Ahora, de vuelta al campeonato nacional, la jugadora ha vuelto a ser no solo decisiva a la hora de asistir o de cobrar un penalti (frente al victoria santiagués en la segunda jornada), sino también a la de definir, precisamente el problema que el conjunto gondomareño venía padeciendo: crear y no finalizar.

Contra el Victoria CF, el conjunto de Gabi Couñago se puso por delante pronto, con un gran pase de Irene Rial a Anita, que regateaba a la portera y marcaba.

En la segunda mitad, las herculinas apretaron, Couñago metió una jugadora más en el centro del campo y el Lóstrego sentenció tras un pase de Moni a Anita. El rival acortaría distancias, pero ya demasiado tarde.