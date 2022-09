Hay hambre de “Rías”. Solo así se explica la cifra de vehículos que tomarán la salida en el 55º Rallye Recalvi Rías Baixas. Y es que han sido 118 los equipos que han formalizado su inscripción para participar en la prueba viguesa, superando todas las previsiones del comité prganizador y, de largo, la cifra de pasadas ediciones.

Lista de inscritos (aprobada por la RFEdA) http://www.rallyeriasbaixas.com/55/listadeinscritos #RallyeRiasBaixas Posted by Rallye Rías Baixas on Saturday, September 24, 2022

La Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA Recalvi) se presenta en el sur de la provincia de Pontevedra con Víctor Senra y ‘Jandrín’ López liderando la clasificación general provisional tras vencer en tres de las cuatro pruebas disputadas hasta ahora: el Rali do Cocido, Cidade de Narón y Ferrol. El equipo del Race Seven llega al “Rías” con la ilusión de sumar su cuarto triunfo y dar un importante paso para asegurarse el título de campeón de este certamen nacional que concluirá con la diputa del Rallye Norte de Extremadura a finales de octubre. Pero la victoria de la cita viguesa se venderá cara ya que no faltará ninguno de los equipos punteros de la Copa. Entre ellos estará el piloto de Salceda Jorge Pérez, segundo a cuatro puntos de Senra, y que espera demostrar su potencial sobre un trazado que conoce bien para intentar llegar con opciones a la última prueba del CERA Recalvi.

Una temporada marcada por los altibajos impedirá a Oscar Palacio revalidar su título de campeón, pero a buen seguro que en el “Rías” exprimirá al máximo su Ford Fiesta R5 MKII para tratar de alzarse con la victoria. Por un puesto en el podio también lucharán Álvaro Muñiz, Jose Luis Peláez, Paco Dorado y Luis Vilariño.

Entre los animadores de este rallye estarán, además, los hermanos Sergio y Diego Vallejo, que han vuelto a juntarse para correr el Rías Baixas, y aunque las prestaciones de su vehículo están lejos de los que encabezan la Copa a buen seguro que aportarán espectáculo. Conocen muy bien los tramos y siempre se les ha dado bien. De hecho encabezan la lista de equipos que más victorias suman en la historia del Rallye Rías Baixas.

Un tramo nocturno y otro en Ponte Caldelas, novedades del 55 Rallye Recalvi Rías Baixas La prueba viguesa recupera el... Posted by Rallye Rías Baixas on Tuesday, September 20, 2022

El orden de salida se conocerá el viernes 30 de septiembre por la mañana tras la celebración (de 10.15 a 10.45 horas) del tramo cronometrado de clasificación, en el que tomarán parte los diez primeros de la lista de inscritos.