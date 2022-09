Tiempo de cosecha en Pontellas

El Club Deportivo Pontellas ha puesto en funcionamiento la sección femenina, cumpliendo así un viejo anhelo de su presidenta, Marta Costas, que siempre quiso tener equipo femenino desde que tomó las riendas del club.

Con el fútbol femenino en auge, y con la reciente creación de una liga profesional femenina en España, la apuesta del Pontellas es firme. El próximo 2 de octubre el equipo femenino iniciará su andadura en la L.G.F. 2ª División Femenina en un episodio que pasará a la historia del un club cuya fundación data de 1962. “Era una ilusión de la presidenta, de Marta Costas, que desde que entró siempre quiso apostar por el femenino. Yo llevo un año con ella trabajando y se nos planteó la oportunidad de montarlo y no lo dudamos, indica el coordinador deportivo Mikel Fernández.

Así que ahora, en la nómina de equipos del Pontellas figura el equipo de Preferente como punta de lanza, “el sénior B, que está en Segunda Autonómica, dos juveniles inscritos, un cadete, que es ahora la categoría más floja que tenemos por falta de niños; infantiles, alevines y benjamines y estamos con ocho biberones”, enumera.

Del equipo femenino ya han hecho la presentación oficial y este mismo sábado juegan un amistoso ante el Peñasco, para ultimar la puesta a punto del equipo de cara al inicio de liga, el próximo 2 de octubre. Rober y Llorente serán los técnicos de un bloque formado, en su mayoría, por futbolistas procedentes del Mos. “Este año, cuando acabó la temporada decidieron irse del Mos”, relata Mikel Rodríguez. “Yo me entero de que se quieren ir con el entrenador a formar un club en Budiño y hablamos con ellos y les abrimos las puertas del Pontellas. Después de unas tres reuniones llegamos a un acuerdo y fue así como nació la sección femenina”. Además de las jugadoras recalaron en San Campio los técnicos, Rober y Llorente, y la delegada Susi y Kili, para hacerse cargo del entrenamiento de las porteras.

Ya totalmente integradas en la estructura del club cumplen a la perfección con ese anhelo de tener sección femenina; aunque el trabajo con la base es otro de los pilares fundamentales en los que se basa esta nueva etapa del Pontellas.

“Lo primordial para nosotros es trabajar desde abajo, se trata de formar a jugadores para dar el salto al primer equipo cuando estén preparados”, afirma Mikel Fernández.

Se da la circunstancia de que el Pontellas, decidió no presentarse a la competición con sus equipos de base en el año de la pandemia, lo que se tradujo en la consecuente pérdida de categorías. “Tuvimos que volver a empezar y eso hizo también que perdiéramos muchos jugadores”, recalca el director deportivo, llegado el pasado año a la entidad.

Ahora se encuentran en un proceso de “volver a construir”, con una nueva metodología, una nueva nómina de entrenadores y un nuevo sistema de enseñanza, con la idea de trabajar de cara el futuro. “Preferimos educar futbolísticamente, luego ya recogeremos los frutos”, afirma.

“Buscamos algo diferente a los demás clubes. Todos quieren ser competitivos, ganar, pero queremos hacerlo en base a la enseñanza de los niños. Queremos darle el protagonismo a cada niño en su posición con el balón. Es la idea que nos mueve a trabajar, con máxima ilusión”, afirma. Se fijan un plazo de unos “tres o cuatro años” para obtener frutos en su proyecto.

Desde la llegada de esta nueva hornada de técnicos ya empiezan a ver cómo el club vuelve a florecer. “El año pasado no teníamos infantiles y este año ya hemos recuperado la categoría. El año pasado empezamos con seis juveniles y a mitad de temporada ya teníamos 25 y ahora hemos llegado a 28”, enumera. “De no tener biberones contamos ya con ocho y siguen entrando por la puerta. Con los benjamines igual: empezamos con 4 y ya tenemos 12”. Lo que sí asumen es que “es un proceso lento”. “Nuestra intención no es apurar las cosas, somos un grupo de entrenadores jóvenes, con ilusión y con ganas de ayudar a lo niños: queremos educar para el fútbol”.