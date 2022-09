Celeste y arcoiris

El nuevo proyecto del Celta Zorka Recalvi, tan propio como ecuménico, se resume en Anne Seniosain, flanqueada por Luize Sila y Murjanatu Musa. Las tres posan en la sede de Savino del Bene. Del blanco níveo letón al negro oscuro nigeriano, pasando por el cierto bronceado navarro; de los 188 y 187 centímetros de las jóvenes ala-pívots a los 162 de la base; de los 18 recién cumplidos de Sila y los 22 de Musa a unos 25 de Senosiain que en tal contexto la establecen como veterana. Ella, céltica entre 2016 y 2020, regresa investida de capitana. Solo Musa y Sara Vidal se mantienen. Sila, uno de los ocho fichajes junto a Senosiain (Regina Aguilar, Marina Gea, Laura Prats, Doniyah Cline, Ajla Selimovic y Elba Garfella son los otros), afronta su primera experiencia fuera de casa. Y aunque se han ido Fontenla y Coello, habrá canteranas pidiendo paso.

“El objetivo más prioritario ahora mismo, con tantas piezas nuevas, es cuajar un equipo”, analiza el director deportivo, Carlos Colinas. “Son jugadoras con ilusión por estar en Liga Challenge, por venir a Vigo… En el momento que el acoplamiento nos haga avanzar se tratará de estar en la zona media-alta, sin marcarnos ascenso ni final four. La competición nos llevará ahí. Habrá momentos difíciles, como ahora con la lesión de Laura. Intentaremos salir adelante. Conocemos el camino. Ya se verá hasta dónde llegamos”.

Anne Senosiain recorrió ese camino hasta el final, aunque sin cruzar la meta. En dos ocasiones disputó la final por el ascenso, entonces en la Liga 2. En Valencia, en 2018, contra el galáctico conjunto construido con el talonario de Roig, se bordeó el milagro. Un triple tuvo Senosiain –y otro Lacorzana– para completar la gesta. La navarra sabe que regresa en otras circunstancias. A nivel colectivo, asegura: “Destaco la ambición que tiene siempre el club por intentar estar arriba y formar buenos equipos, con buenas jugadoras y buenas personas. La predisposición por ayudarnos entre todas a encajar lo antes posible está siendo muy buena. Es un equipo muy trabajador, muy joven, con muchas cosas aún por pulir. En ganas pocos nos ganarán”.

A ella se le encomienda el pastoreo del juvenil vestuario: “Conozco la metodología de trabajo de Cris (Cantero, la entrenadora) y lo que quiere el club. He pasado por diferentes experiencias en mi vida después de irme. He ganado en madurez. Tendré rol de capitana, de ayudar a todas a encajar y como ejemplo de trabajo e ilusión. Me implicaré en que todas se adapten al juego y a la ciudad, que estén a gusto”.

Se fue dejando al Celta en Liga 2 y lo retoma en LF Challange; lo mismo, pero no igual. “La liga, al hacerse en un grupo, ha mejorado su nivel. Las jugadoras tienen cada vez mejor físico, mejor rendimiento. No tenemos presión por ascender, pero el sistema de play off nos ilusiona. Iremos pasito a pasito”.

Senosiain ha comenzado por adoctrina a Sila, con la que comparte piso. La letona gestiona con asombro risueño sus primeros días vigueses. “Me encanta la ciudad, me encantan los entrenadores, las jugadoras son muy agradables… Todo el mundo está haciendo su trabajo y estoy entusiasmada con esta temporada”, resume. Llega cedida del Movistar, que la fichó como talento emergente. Colinas estuvo al quite. Puede marcar diferencias. “No pienso demasiado en la presión. Me centro en realizar mi tarea en los entrenamientos lo mejor que puedo y coger el ritmo”, asegura Sila. “La entrenadora me dice que le pregunte lo que necesite. El nivel es el mejor. Todo el mundo se comporta con profesionalidad”.

Si Sila debe despejarse como incógnita, de Musa se espera que continúe su progresión. “Es bonito estar otra vez aquí. Me encanta el equipo. Estoy deseando que sea una temporada fantástica”, anhela la nigeriana. “Me siento más responsable y lo haré mejor. Pelearemos por la mejor posición. Todo el mundo quiere ganar. Tendremos que añadir más esfuerzo para conseguir lo que queremos”.

El club, atento al mercado si se confirma la lesión de Laura

El curso comienza con un grave disgusto. Una rival cayó sobre la rodilla derecha de Laura Prats durante el amistoso contra el Baxi Ferrol del pasado fin de semana. El diagnóstico se conocerá hoy. Todo apunta a rotura del cruzado. Colinas confirma el impacto en una plantilla que se había diseñado corta, de las doce posibles o las once habituales a las diez reales. “Laura es una jugadora que podía jugar de 2 o 3, con experiencia en Liga 2 y Liga 1 a pesar de sus 22 años”. El director deportivo considera difícil encontrarle sustituta, que además debería ser española para acomodarse a los cupos: “Son golpes que recibes. Hay que reponerse. Estaremos atentos a situaciones de mercado por si podemos cubrir esa baja con las limitaciones económicas que tenemos y el perfil que siempre buscamos”. “Laura es una jugadora superimportante para nosotras baloncestística y anímicamente”, valora Senosiain. “Ha venido con muchas ganas de trabajar y mejorar. Lo ha transmitido desde el primer momento que pisó la pistas. Nos lo ha dicho de primera mano. Vamos a estar con ella en todo momento. Será una más del equipo. Necesitaremos también su apoyo y su ánimo. Le deseamos la mejor recuperación posible”.

Partido en la Copa Galicia sin Cliney ni Selimovic

Fin de semana de Copa Galicia para el Celta Zorka Recalvi, que esta tarde (18.00) se mide al Durán Maquinaria Ensino en el pabellón de A Malata de O Ferrol. Un encuentro complicado para las jugadoras entrenadas por Cristina ante un rival de Liga Femenina Endesa y que cuenta con todo su plantel al completo, extranjeras incluidas. Cantero ya podrá contar esta tarde con Musa. Sin embargo, la americana Doniyah Cliney continúa esperando su visado. Nadie confía en que se pueda arreglar antes de mediados de la semana que viene. La bosnia Alja Selimovic, por su parte, ha sido finalmente incluida en la selección que participa en el Mundial de Australia. En su primer partido perdieron ante Puerto Rico por 58-82, sin que todavía haya debutado en la competición. Incluso aunque su equipo sea eliminado en la primera fase, su llegada se demorará. “Baxi y Ensino son favoritos”, indica Colinas sobre la Copa Galicia. “Las pretemporadas están para lo que están. Es cierto que para este club la Copa Galicia siempre ha tenido un significado especial, pero las circunstancias en las que llegamos nos hacen fijar la mirada en el 1 de octubre. Competitivamente nos tiene que ayudar en la evolución, no en conseguir un título o estar en la final”.