Sergio Barcia, defensa del Celta B, otorgó ayer al Deportivo el papel de favorito en el derbi gallego que se va a celebrar este sábado en Balaídos, pero no descartó una victoria del filial frente a su máximo rival al considerar que en este tipo de partidos “puede pasar de todo”. “No descubro nada si digo que el Depor es un equipazo. El año pasado se quedaron a las puertas del ascenso y este año van a estar ahí. Nosotros vamos a salir con muchas ganas. Creo que vamos a hacer un gran partido y a ponerles las cosas muy difíciles”, declaró el zaguero canterano en rueda de prensa telemática.

Barcia restó importancia al empate cedido por el conjunto de Borja Jimémez ante el recién ascendido Pontevedra el pasado domingo en Riazor. “Tienen buen equipo, aunque hayan empatado esta semana. Los equipos, las primeras jornadas, hay matices y cosas a mejorar. Tienen muy buen equipo. Vamos a intentar hacer buen partido para llevarnos los tres puntos”, dijo el canterano.

Tampoco cree Sergio Barcia que el conjunto herculino vaya a tener excesiva ventaja por el hecho de mantener el bloque del pasado curso y recordó que el rival está también en fase de construcción. Y el Celta está decidido a poner todo de su parte para ganar. “Es un partido especial, un derbi. Le tenemos ganas”, destacó el defensa, que trasladó el siguiente mensaje a la afición: “Que nos vengan a apoyar, que va a ser un factor muy importante”

Barcia valoró, por otra parte, sus cesiones al Orense y al Granada. “Me ha venido genial, incluso me hacía falta. Cuando te vas fuera y sales de tu zona de confort ves las cosas de una manera distinta. A mí me ha pasado. He madurado mucho futbolísticamente y como persona también”, observó.