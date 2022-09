"Este oro me lo dedico a mí"

Un oro liberador, que quita presión y supone un gran broche final a la etapa júnior de la judoka viguesa Laura Vázquez, que se proclamó campeona de Europa júnior en Praga, en la categoría de -63 kilos, tras vencer por ippon a la israelí Adelina Novitzki en la final.

Un título que se merecía una celebración por todo lo alto y que tuvo lugar el sábado por la noche, a horas intempestivas, como ella misma reconoce, ya que aterrizó en Oporto casi a las once de la noche. “Fue una fiesta de madrugada, casi”, bromea. Allí estaban su entrenador Marcial Romero y el presidente de la Federación Gallega, Mario Muzas, entre otros familiares, amigos y compañeros. “Después de este año, que ha sido deportivamente duro, con momentos de bajón, y otros buenos también, llegar y verlos allí, a esas horas además, se agradece mucho”, se emociona.

El torneo fue rodado para ella, que llegó a Praga con un exhaustivo análisis previo de las rivales. “Más o menos nos conocemos todas. Ya había luchado alguna vez que otra con algunas de ellas, pero la clave fue que yo me encontraba en sintonía conmigo misma. El cuerpo me respondió en todo momento y la cabeza estaba donde tenía que estar, concentrada”, analiza.

Reconoce Vázquez que en la competición fue “de menos a más”, experimentando mejores sensaciones a medida que avanzaba en el cuadro: “Al ver que vas pasando rondas tienes más confianza, y vas a por otro, y otro, así hasta la final”.

Una final, ante la israelí Adelina Novitzki, que afrontó, según confiesa, “nerviosa al principio, por todo lo que requiere el último combate del día, el que decide el oro”, pero supo mantener “la cabeza muy fría”. Le sirvió ir marcando todos los aspectos que había preparado previamente con su entrenador. “Me ayudó seguir el guion que habíamos establecido hasta el final y creo que esa fue una de las claves de que el combate al final saliera a mi favor”. Luchó así hasta el final para alcanzar la gloria continental “más o menos en el último minuto”.

Y eso que, aunque trató de mantener la concentración en todo momento, sí que tuvo que reaccionar a “una acción que estuvo a punto de ser puntuación en mi contra”. “Yo creo que fue un toque de atención y que me hizo subir un poco más el ritmo porque el combate parecía que se estaba igualando un poco”, destaca. “Empecé muy bien y cuando casi me marca, me dije que tenía que ser un poco más descarada, entre comillas; por suerte salió bien”, festeja.

Vázquez ya había sido plata en 2019 en el Europeo cadete y el año pasado se había proclamado subcampeona del mundo júnior. “Yo creo que eso me pesó un poco a nivel de exigencia conmigo misma. Aunque no fue una mala temporada sí que hubo competiciones en las que no terminaba de encontrarme cómoda, siendo yo en el tatami, y me hubiera gustado que hubiera sido un poco mejor, pero la verdad es que ha terminado de la mejor manera posible”, dice la judoka del FAMU de Frutos.

“Siempre le dedico mis medallas a mi familia, a mi entrenador... Pero esta siento que me la dedico a mí primero, por los altibajos de esta temporada”, anuncia.

La medalla le ha ayudado a ver también que “la temporada no se define en los primeros meses, sino que aunque las cosas no vayan bien al principio importa más el final. A veces nos centramos en el principio y no nos fijamos en lo que está por venir aún”.

Con este oro cierra su etapa júnior y da el salto a la categoría absoluta, una etapa que le ilusiona mucho y en la que ya enfoca su gran objetivo a largo plazo: los Juegos de París: “Dos años son muy largos, pero a la vez muy cortos y todo lo que hacemos día a día, tanto los entrenamientos como las competiciones, lo vamos metiendo en la mochila para ese 2024 y yo creo que este oro me va a venir muy bien para cerrar una etapa y abrir otra y estoy contenta y con ilusión”. La mochila de Laura Vázquez no para de llenarse.