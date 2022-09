El español Toni Bou (Montesa), que el sábado se aseguró su trigésimo segundo título mundial y decimosexto al aire libre, puso ayer punto final al certamen con una nueva victoria, la séptima del curso, en la localidad italiana de Ponte di Legno.

En una prueba de cierre más fácil que la de la víspera, ya que la organización hizo ciertas modificaciones en algunas zonas del recorrido que restaron dificultad a la carrera, Toni Bou logró la victoria con 8 puntos de penalización.

Tras él acabaron el italiano Matteo Gattarola (Beta), ganador el sábado, y el también español Adam Raga (TRRS).

Con el triunfo de ayer en Ponte di Legno, el piloto del Repsol Honda Trial Team cierra la temporada 2022 con un total de siete victorias, tres segundos puestos y una nueva corona mundial de TrialGP, la decimosexta consecutiva.

En esta misma cita, el rosaleiro Gabriel Marcelli, compañero de equipo de Bou, fue quinto, con un total de 31 puntos, mientras que el vigués Jorge Casales (Scorpa) finalizó en la novena posición, con 52.

“Estoy muy contento por cómo ha ido el fin de semana. Hoy tenía menos presión, aunque ha sido complicado porque era una carrera fácil en la que no se podían cometer muchos errores. De hecho, he sumado un cinco por pararme en la quinta sección, una zona que era bastante fácil, y después me ha tocado ir a recuperar”, dijo Bou en declaraciones que difunde su equipo.

“En ese momento, Adam Raga aún estaba a cero, Matteo Grattarola sólo tenía 3 puntos de penalización y yo ya sumaba 6. No ha sido fácil, pero hemos luchado bien y hemos conseguido una victoria con una última vuelta muy buena, sumando tan sólo 1 punto”, agregó.

“Estoy muy contento y agradecido con el equipo. Una vez más, hemos hecho una muy buena temporada, con 7 victorias, 3 segundos puestos y sin bajarnos del podio. El equipo ha trabajado mucho pero tenemos margen para seguir mejorando. Estamos trabajando mucho en la moto y seguro que seguiremos dando pasos hacia adelante”, concluyó.

Trial de las Naciones

La próxima cita en el calendario será el próximo domingo, 25 de septiembre, en Monza (Italia), escenario del Trial de las Naciones.