Sin goles. Así terminó un envite entre la Unión Deportiva Barbadás y el Juvenil de Ponteareas en el campo de Os Carrís, un partido que se antojaba especialmente complicado para los locales que querían resarcirse de su caída ante el Porriño en la primera jornada y querían hacerlo con el apoyo de su afición, mientras que los visitantes llegaban con tres puntos en el casillero y a la búsqueda de convertirlos en seis, aunque finalmente se tuvieron que conformar con un reparto de puntos justo.

El balón volvió a rodar en el campo de Os Carrís, en el primer partido en casa de la temporada donde el protagonismo estuvo marcado por el calor asfixiante, a no menos de 34 grados se enfrentaron dos equipos con las miras puestas en la fase de ascenso desde la primera jornada y de ello avisaba en la previa el técnico local, recordando que el Juvenil es “un equipo muy sólido y sin apenas cambios desde el año pasado en Tercera”.

Con el aviso y con el calor salieron con ganas y con ambición, pero conscientes de no gastar más energía de la necesaria, por lo que las ocasiones escasearon durante los primeros minutos. No fue hasta pasado el cuarto de hora cuando arrancaron los locales con un saque de esquina que, con un buen centro, puso las alarmas por primera vez a los visitantes. Pero tras ese momento de nuevo el partido se estancó, los visitantes no exigían y los azulones se aferraban en la defensa, donde lucieron mucho más que en la ofensiva.

Así se llegaba hasta la media hora del encuentro cuando un lanzamiento desde fuera del área del Juvenil hizo temblar a Atanes, que tuvo que emplearse para que el balón se marchase por encima del larguero. Y entonces sí se activaron los de Agustín Ruíz. Dos faltas tuvieron en la frontal del área para dejar los tres puntos en casa, la primera bien defendida por los pontevedreses no supuso un gran peligro; la segunda, la más clara del encuentro, fue de Rivero a dos minutos para el descanso, solo ante el meta, sin oposición, golpeó el esférico con la diestra pero se marchó al palo.

Con el empate sin tantos se marcharon al descanso y con él terminó el encuentro porque en la segunda parte aún escasearon más las ocasiones. Los de Os Carrís lograron embotellar a los visitantes en su campo, pero no con ello sacar rédito de ninguna ocasión de peligro, así fue como en una contra el Ponteareas pudo marcar la diferencia, pero sí de algo presumió ayer la UD Barbadás fue de defensa y con mantener la portería a cero se conformaron.