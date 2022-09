Un punto para crecer paso a paso

Alberto; Johan, Antonini, Lucas, Marcos (Aitor Aspas, minuto 46); Gandoy (Focareta, minuto 79), Antón; Pitu (Añón, minuto 64), Mateo, Yelco (Chiqui, minuto 52) y Luismi (Youssef, minuto 52).

Palencia Cristo Atl. 0

Guille; Cobo, Abel, Mingo, Montes; Arroyo (Israel, minuto 75), Conejo (Diego, minuto 53); Ali (Ale, minuto 53), Adri Castro (Vivito, minuto 75), Duque (Ayllón, minuto 6) y Adri Herrera.

Árbitro: Álvarez Ordóñez, auxiliado por Martín Redondo y García Lesta. Asturias. Amonestó a Johan y Aitor Aspas por el Coruxo y a Duque y Adri Castro por el Palencia Cristo Atlético.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.

En el deporte suele decirse que si no puedes ganar un partido, por lo menos no lo pierdas, y esa máxima la está aplicando el Coruxo en este arranque del campeonato liguero. Tres partidos con una victoria y dos empates, sin encajar un solo gol. Lo que otras temporadas era el mayor problema del equipo, ahora es una virtud, que invita al optimismo pensando en el momento en el que llegue el gol.

Ayer, el partido ante el Palencia Cristo Atlético no fue vistoso. Jacobo Montes tenía que recomponer las bandas antes los problemas físicos de Añón y Chiqui, que tuvieron que entrar en la segunda parte. Por si fueran pocos los problemas, Marcos no salía en la segunda parte tras recibir un golpe poco antes de que el colegiado decretara el final de la primera parte.

El Coruxo comenzó bien, teniendo la posesión del balón e intentando jugar por las bandas, sobre todo por la derecha, en donde Johan tenía mucho recorrido, consiguiendo poner varios balones al área, que no encontraban rematador.

La pausa de hidratación permitió que el Palencia Cristo Atlético, hiciera un movimiento en el que adelantaba líneas tratando de frenar la salida de balón del Coruxo y, sobre todo, disponer de alguna contra para darle un susto al conjunto local.

El partido se igualó, pero no por arriba, sino por abajo. Los dos porteros fueron meros espectadores, y lo mejor que pudo pasar fue que el colegiado señalara el camino del vestuario.

La salida del equipo vigués tras el descanso invitaba al optimismo. Presión, control del balón y llegada. Sin embargo todo fue un espejismo, ya que pocos minutos después las cosas volvieron a igualarse. Jacobo Montes intentó darle un giro al partido con la entrada de Añón y Chiqui en las bandas. Cierto es que la banda izquierda tuvo más profundidad, pero le faltaba ese último tirón final que permitiera disponer de claras jugadas de peligro. La tuvo Mateo con un disparo dentro del área, pero lo atajó Guille sin excesivos apuros.

A medida que se acercaba el final del encuentro, el conjunto palentino intentó estirarse buscando sorprender a los vigueses, y a punto estuvieron de conseguirlo cuando un remate de Adri Castro se estrellaba en el larguero. Una situación complicada, pero que Alberto parecía tener controlada, dada su tranquilidad.

El partido estaba en una situación en la que el empate final estaba llamado a ser el resultado, pero en estas situaciones cualquier error podía provocar una situación que decantara el partido hacia un lado.

Sin embargo, las sensaciones no eran de que pudiera producirse una situación parecida. Aunque los dos equipos buscaban un gol, nadie quería arriesgar demasiado, y es que por encima de todo el desgaste físico fue muy importante, ya que fue una tarde con un intenso calor, circunstancia que le pasó factura a los dos equipos.

El colegiado prolongó el encuentro cinco minutos más, pero tal y como se estaba desarrollando el juego, ambos conjuntos daban el resultado como bueno. Dentro de lo malo, un empate que le permite al Coruxo mantenerse invicto y sin encajar un solo tanto. Un vaso medio lleno que permite ser optimista para el futuro en este arranque liguero.

“En la segunda parte nos fuimos deshilachando”

Jacobo Montes tampoco salió contento del campo de O Vao tras el partido ante el Palencia Cristo Atlético. “Rescataría del equipo la primera media hora de juego”, apuntó el entrenador del Coruxo. “En ese tiempo se jugó a lo que nosotros quisimos, aunque bien es cierto que a partir del minuto treinta el partido se comenzó a parar. En la segunda parte nos fuimos deshilachando, con la sensación de que con cada cambio que hacíamos el equipo iba a peor. Soy de los que pienso que, cuando no estamos bien, seguimos sin perder. Es cierto que a pesar de demostrar esa solvencia defensiva que tenemos, estamos muy lejos del nivel ofensivo que se nos presupone. Hay que entrenar más fuerte de lo que lo estamos haciendo para subir el nivel individual de esos jugadores que no están lejos de su mejor nivel, para mejorar a partir de ahí el colectivo. Con empatar no llega, sobre todo en casa, en donde hay que dar otra imagen”, concluyó.