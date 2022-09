El Gran Premio de Aragón, al margen de haber estado marcado por el triunfo de Enea Bastianini (Ducati) sobre su compañero de marca Pecco Bagnaia, en un adelantamiento de última vuelta, quedará en la historia como el día en que Marc Márquez (Honda), que reaparecía tras 112 días de inactividad (su último GP fue el de Mugello), chocaba dos veces, sin querer, sin pretenderlo y sin ser culpa suya. En la primera le embistió sin querer Fabio Quartararo (Yamaha), que no pudo evitarlo y se cayó e, inmediatamente, la rueda trasera de la Honda de MM93, quedó bloqueada cuando el catalán activó el dispositivo de la suspensión trasera. Ello a su vez desequilibró al ocho veces campeón del mundo, que chocó con su compañero de marca Takaaki Nakagami y le provocó una caída muy fea, aunque no supuso lesión seria alguna para el piloto japonés.

“Me duele el alma por todo lo que ha ocurrido, sobre todo me sabe muy mal por Fabio (Quartararo), que se está jugando el Mundial, pero ha sido y así lo ha interpretado él, cosa que le agradezco, un lance de carrera”, comentó Márquez. El piloto de Cervera tuvo que salir al paso (cosa de las redes sociales) por las críticas que le llegaron donde insinuaban que pretendió tirar a Nakagami. “Parece mentira que la gente diga esas cosas. Yo jamás haría eso”.

“Todos salimos muy rápidos y todos queremos colocarnos lo mejor posible en las primeras curvas”, explicó Márquez. “Esa curva 3 de Motorland siempre es conflictiva. Enea (Bastianini) y Aleix (Espargaró) casi chocan al trazarla y yo he soltado el gas, mi rueda trasera ha derrapado un poco y Fabio, que iba pegadísimo a mí para tratar de superarme en la siguiente curva, no ha podido evitarme y ha chocado conmigo, con tan mala suerte de que se ha ido al suelo”.

“Lo que ha ocurrido, luego, con Nakagami sí ha sido peligroso, pues cuando mi moto se ha bloqueado ha hecho un gesto muy raro. Se podía haber ido hacia la derecha y no hubiese pasado nada, pero se ha ido hacia la izquierda y pasaba Takaaki, que tampoco ha podido evitarme. Esa caída sí ha sido fea, pero también sé que no tiene nada. Cuando se producen caídas por problemas técnicos de la moto no puedes hacer nada y son las peores pues te sorprenden”.

“Me sabe muy mal por mis dos compañeros, por los dos, aunque sé que están bien, pero, lógicamente, me sabe peor por Fabio, que se está jugando el Mundial y sé lo que es estar en esa situación, perder una carrera, ceder 25 puntos con un toque con un piloto, ya que me ha sucedido varias veces”, insistió el líder de Repsol Honda.

Previamente a las declaraciones de Márquez, Quartararo acudió a la sala de prensa, visiblemente afectado: “Casi no lo puedo contar, pues ni lo he visto, ni me acuerdo. La moto de Marc ha derrapado algo, yo iba muy pegado a él y he chocado. Sí, es un lance de carrera, pero jode mucho”.