Al Alondras se le escaparon dos puntos en Abegondo tras encajar el gol del empate en el minuto 93. Los de O Morrazo se adelantaron cerca del primer cuarto de hora con un penalti transformado por Mauro Nores, minetras que Dani Barcia ponía el empate para el Fabril en el descuento.

El Alondras sería el primero en golpear en una primera mitad en la que no dispuso del dominio del balón, pero sí de las mejores ocasiones. A los 12 minutos de juego, tras un acción de Mosquera que detenía Brais, llegaba al rechace en segunda instancia Adrián Cacheda y era derribado por Jario Noriega dentro del área. El colegiado no dudaba en señalar la pena máxima, que sería transformada por Mauro Nores. Llegó a tocar el guardameta Brais, pero no pudo detener el lanzamiento desde los once metros.

Tras encajar, reaccionó un Deportivo Fabril que fue de más a menos.

En la segunda mitad, los locales se lanzaron a por el empate y, tras unos 45 minutos muy disputados, conseguirían la igualada en el descuento. Sería Daniel Barcia el que remataría de cabeza un centro de Diego Gómez para dejar muy tocado a un Alondras que ya se veía con los tres puntos en el bolsillo.