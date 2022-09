El Sárdoma estrenó As Relfas en una nueva categoría semiprofesional de bronce con derrota. Discutida hasta el final por el once vigués, pero derrota al fin y al cabo que, por desgracia, se ha convertido en tradición: las dos campañas anteriores el equipo perdió su primer partido en casa (1-2 en ambas oportunidades ante el Victoria Coruña).

¿Ha sido pues un déjà vu? No. En aquellas dos oportunidades, el conjunto de Ferreiro falló incomprensiblemente; esta vez, el rival tuvo enjundia y se llevó los puntos porque supo leer mejor el partido en el primer periodo. Y eso que perdonó.

En un choque igualado, con avisos iniciales de las viguesas, el once getxotarra acertó a ponerse por delante a ocho minutos del descanso, para después nadar y guardar la ropa. El Sárdoma estuvo impreciso atrás porque Ferreiro perdió la batalla del centro del campo ante Carlos Docando, el nuevo técnico de las vizcaínas. Tras unos primeros escarceos en los que el conjunto blanquiazul se regaló ocasiones de Yaiza por la izquierda, que pasó rozando el palo largo, y de Calvar, aquella muy clara, más que esta, el rival respondió con un zurdazo de Jone Bilbao, la ex del Athletic, del Dépor y del Friol, que atajaba Olalla.

El Sárdoma buscaba la banda izquierda y Noelia, tras pase de “Muñi”, disponía de otra buena oportunidad, repelida por la guardameta visitante. Pero el rival no se arrugó. Trató siempre el balón con mimo y se hartó a meter pases entre líneas. Malen cabeceaba en el primer palo y el balón se iba fuera por poco (min. 15); Marta Ávila buscaba a “Ainhi” y esta chutaba al muñeco (min. 19). Ainhoa Atxirica asistía a Arrate para que esta mandase un inocente globo alto, sola, sobre la salida de Olalla. Demasiados problemas continuados cuando las vascas recuperaban en la medular. Paula Núñez, por la izquierda, buscaba en largo a a Marta Ávila para que esta tirase demasiado alta la vaselina ante una portera vendida (min. 31).

Y tanto va el cántaro a la fuente que en un balón mal despejado por Elena, Arrate lo disputaba a Paula Lorenzo y lo ganaba para asistir a Ávila. El Sárdoma se ponía por debajo.

La vuelta de vestuarios no mejoró la situación. Ávila tuvo otra vaselina (min. 53) tras pase de cabeza de “Mendi”. Y pudo apuntillar en el 57, en otra combinación fácil con Arrate para chutar al palo izquierdo de Olalla. La defensa de tres centrales era un queso gruyere, empeorado porque María Figueroa, supuesto enlace, tampoco aportaba.

Ferreiro reaccionó. Al banquillo Figueroa, Izard y Noelia, galones para “Equis” Márquez y búsqueda de más mordiente con Nerea por la banda e Irene arriba. El partido cambió de forma radical. “Equis”, y la experiencia es un grado, forzó dos faltas al borde del área. Elena desperdició la primera con un chut desviado y flojo; Yaiza mandó el balón al larguero, botó abajo, “Muñi” cabeceó el rechace y María Calvar marcó de cabeza. Anulado por fuera de juego. Ainara, en una nueva ventana de cambios, también tuvo su ocasión (min. 87), pero el disparo se le fue alto. El equipo vasco acabó atrás, replegado ante el empuje local. No, no piensen que por precaución, para amarrar el resultado… El Sárdoma lo empujó como no había hecho antes. Porque el Sárdoma de los cambios buscó las bandas, fue más incisivo y dominó la medular en treinta minutos. Lo que no había ocurrido en la hora anterior.

As Relfas tendrá que esperar para ver una victoria de las sardomistas. Ahora toca una semana de parón y después, tercera jornada en Bilbao, contra el C del Athletic. En tres semanas, el Racing cántabro visitará Vigo.

FICHA

0. SÁRDOMA: Olalla; Ainoa, Elena, Sara Álvarez “Muñi”, María Figueroa (Nerea Cruz, min. 62), Andrea Mariño “Drus” (Laura Martínez, min. 77), María Calvar, Laura Izard (Irene, min. 62), Paula Lorenzo (Ainara, min. 77), Yaiza Montado y Noelia (“Equis” Márquez, min. 62). 1. BIZKERRE "A": Iraia Zamora; Amets, Nerea Bengoa, Aintzane Gamboa, Paula Núñez, Malen Olañeta, Jone Bilbao, Ainhoa Atxirica (Amaiur, min. 77), Marta Ávila (Uxue García, min. 88), “Ainhi” Redondo (Enara Mendikute, min. 46) y Arrate (Irune Maza, min. 77). Árbitro: David Iglesias (delegación de Vigo). Amonestó a la visitante Mendikute. Sin duda el mejor colegiado que ha pasado por el campo sardomista en las tres últimas campañas, aunque al igual que en marzo ante la UD Mos, el equipo de Ferreiro perdió por idéntico resultado. Gol: 0-1 (minuto 37), Marta Ávila. Incidencias: Municipal de As Relfas. Segunda jornada de la 2ª RFEF. Buena entrada, con una afición local muy animosa. Asistieron el presidente y vicepresidente de la RFGF, Rafael Louzán y Fernando Iglesias, respectivamente, así como el responsable dl fútbol femenino gallego, Amancio Varela.

DECLARACIONES DE DAVID FERREIRO