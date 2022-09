Nunca fue Koke sospechoso de nada, pero su “habría lío seguro” al ser preguntado por los efectos de un baile de Vinicius en la celebración de un hipotético gol del brasileño en el Metropolitano ha desatado un tsunami. Quizás el capitán rojiblanco haya pecado de ingenuo en una respuesta que ha servido de coartada a quienes les preocupa más lo que rodea al fútbol que por lo que pasa en el césped. La polvareda ha terminado con un comunicado del Real Madrid e incluso del jugador.

En estas situaciones de zafarrancho es recomendable acudir a alguien cabal como Ancelotti: “Vamos a jugar en campo rival y es normal que la afición del Atlético, que respeto mucho, apoye a su equipo. Es solo un partido de fútbol”.

En lo deportivo, Simeone ha confirmado que Oblak estará y eso es una noticia mucho más trascendente que lo de Vinicius para un Atlético que no termina de sacudirse las dudas en la última temporada y media. Muchos señalan cierto hartazgo del vestuario con el Cholo, pero lo cierto es que pese a las lesiones defensivas y a fichajes cuestionables el entrenador no ha podido imprimir su sello en los últimos tiempos. Simeone ha advertido que le preocupa la salida del Madrid tras recuperación, lo que invita a pensar que estará más pendiente de taparse atrás que de destaparse adelante.

Además, Simeone ha confirmado, porque aún no se ha cerrado el acuerdo entre el Barcelona y Atlético por Griezmann, que el francés volverá a salir al campo la media hora final. De arranque aparecerán Joao Félix y un Morata que habrá que ver si celebra sus goles al Madrid si marca. Baile o no. Marcos Llorente será el otro madridista del once rojiblanco.

Sostiene Ancelotti que “no habrá sorpresas, será un encuentro competido y muy abierto. Será un buen partido porque las individualidades de los dos equipos son de calidad”. Entre esas individualidades no estará Benzema, que aún anda recuperándose. La duda es si seguirá apostando por Rodrygo como nueve, al ser lejos del Bernabéu y darle más trabajo el brasileño, o por un Hazard que sigue sin ganarse la titularidad ni por goles ni por rendimiento.