El Coruxo vuelve a O Vao con los deberes hechos tras ganar en Avilés. El equipo de los hermanos Montes recibe a un Palencia Cristo Atlético que solo ha logrado un punto en dos partidos. Los técnicos continúan recuperando a jugadores con molestias. La única duda es Aitor Aspas.

Alberto, portero del conjunto vigués, afirma: “Debemos tener mejor bagaje ofensivo, pero sin perder la perspectiva del defensivo, que nos va a dar muchos puntos”. Sobre el conjunto palentino, apunta: “A pesar de que todavía no ha ganado un partido, es un equipo que defensivamente está muy bien. Solo le han hecho un gol. Es un equipo que intenta combinar”.

“Desde que yo estoy en el equipo, las cuatro o cinco primeras jornadas siempre estuvimos en déficit de puntos y eso siempre cuesta mucho”, recuerda Alberto. “Alguna vez lo hemos conseguido remontar, pero empezar bien desde el principio siempre es positivo”.

Marcos Montes avisa que es “un escenario completamente diferente. Volvemos a jugar en casa y el Palencia tiene unas herramientas totalmente diferentes a las del último rival. Hasta que llevemos dos meses de competición no se va a ver el verdadero potencial de la gente”.

Diego González, jugador palentino, destaca: “El Coruxo es uno de los equipos más duros de la categoría. El año pasado comenzó muy mal y después pegó un cambio brutal que le permitió meterse en play off. El año pasado fuimos a un campo que no es el mismo que ahora. El nuevo césped está muy bien y a nosotros eso nos favorece. No hay excusa alguna.

Campo y hora: O Vao. 17.00. Árbitro: Álvarez Ordóñez (Asturias).