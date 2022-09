Brais; Naveira, Carlos Álvarez, Aran, Arango; Armengol; Torralbo (Carlitos, minuto 83), Diz (Yago Pérez, minuto 74), Noel, Millán (Álex Rey, minuto 66) y Maceira (Pardavila, minuto 83).

Somozas 0

Aitor; Cabarcos, Mariña, Quico, Guillén; Luis Díaz; Aarón (Cañi, minuto 63), Caique (Berto, minuto 65), Bruno Bellas, Óscar y Rubo (Juan Cambón, minuto 65).

Árbitro: Pérez Martínez, auxiliado por Lista Rivera y Castro Fernández. Amonestó a Brais, Maceira, Carlos Alberto y Carlitos por el Rápido de Bouzas y a Mariña, Luis Díaz, Aarón y Bruno Bellas por el Somozas.

Incidencias: Encuentro disputado en el Baltasar Pujales. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador Mariano Ondo.

El Rápido de Bouzas no pudo pasar del empate en su debut en el Baltasar Pujales ante sus aficionados. Fue un partido intenso, con poco juego en el centro del campo. Los fallos defensivos de ambos equipos propiciaron las mejores ocasiones para marcar. Sin embargo, las intervenciones de los dos guardametas impidieron que el marcador se moviera.

El partido comenzó con un Somozas más metido, con una velocidad más que los boucenses, a los que les costaba sobrepasar la medular del campo y, por consiguiente, llegar con cierto peligro a la portería defendida por Cabarcos. Las mejores oportunidades llegaban por errores defensivos, como el balón que le cayó a los pies de Aarón, que no fue capaz de superar a Brais. El guardameta del Rápido, que en el balance general, fue determinante para salvar uno de los puntos, ya que tuvo cuatro intervenciones de mucho mérito.

El paso por el vestuario le vino bien al equipo entrenado por Chema Rico. El Rápido salió con una marcha más ante un Somozas que ya no tenía la frescura de los primeros cuarenta y cinco minutos y que ya no arriesgaba tanto en ataque. Y qué mejor que comenzar un periodo con una gran ocasión, como la que tuvo Maceira, que obligó a Cabarcos a intervenir con mucho acierto. Pero la respuesta del Somozas no tardó mucho en llegar, salvando en esta ocasión Brais un mano a mano con Rubo.

El partido era de ida y vuelta. Lo cierto es que tal y como se estaba desarrollando el encuentro, el gol podía llegar de cualquier lado. El técnico boucense trató de sorprender en la recta final del encuentro con la velocidad de Carlitos Pereira y la habilidad de Álex Rey, pero no tuvieron suerte en sus acometidas y el partido acabó tal y como comenzó.