Primera jornada del Campeonato hispanolusitano, del Ibérico Trofeo Concello de Vigo, de la clase olímpica ILCA (versiones 6 femenina y 7 masculina) y del junior (versión 4) inmerso en la Semana Abanca. En las instalaciones ya desde el inicio de la mañana del sábado del Club Marítimo de Canido más de cien barcos del Pais Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Portugal.

Había cierta preocupación entre los técnicos del evento, empezando por el director deportivo Emilio Méndez, que no tenía la certeza de la jornada acabase con éxito… preocupación que compartían los mandamases en la materia: los coruñeses Jaime García y Esteban Rodríguez que eran los responsables de balizar el polígono de regatas, y por la parte viguesa Víctor Calviño y Carolina Iglesias… así como el jefe de árbitros, el veterano trencilla Manuel Rodríguez Moreno.

Pese a todo los laseristas apuraban la puesta a punta de sus máquinas, y aún cuando a la hora debida de hacerse a la mar, se daba la orden de que nadie utilizar la rampa del puerto de Canido, por la falta de viento… lo cierto es que en el ambiente había esperaza de que el tema meteo se solucionara.

Ya con poco tiempo de margen para comenzar, el herculino Carlos Sardiña al que le gusta exprimir todas las posibilidades, izaba la señal en el Marítimo de Canido de hacerse a la mar a la flota… y optó por lo más razonable: irse al norte de las islas Cíes, muy cerca de la punta de Subrido (extremo oeste de la península del Morrazo) frente a la playa de Barra, para intentar todo a una carta… pues no había otra opción.

Y lo cierto es que casi le salía al coruñés la decisión bien, porque un poco después de las seis de la tarde se intentaba la primera salida válida, que acababa con una llamada general y posterior anulación. De nuevo con el crono apurando, cerca de las siete de la tarde se intentaba de nuevo con un viento del oeste de cinco nudos… y el tema comenzaba bien: salida de los ILCA 7, salida de los ILCA 6 en la que los favoritos tomaban el mando de la flota… pero el viento se venía debajo de nuevo y los más jóvenes de ILCA 4 no podían comenzar ya. O sea se intentó por todos los medios, pero no fue posible. El domingo a las once de la mañana segunda jornada de este Ibérico Concello de Vigo, con la esperanza de no hacer historia en la Semana Abanca, que nunca había vivido en sus muchas ediciones una anulación de una jornada por falta de viento… y conste que hablamos de regatas organizadas en Oporto, Vigo, Marín, La Coruña, Ares, Sada y Gijón.

Real Club Marítimo del Abra de Getxo, Real Club Marítimo de Santander, Real Club Astur de Regatas de Gijón, Real Club Náutico de La Coruña, Marina Coruña, Marítimo de Oza, Real Club Náutico de Portosín, Real Club Náutico de Sanxenxo, Real Club Náutico de Vigo, Club Marítimo de Canido, Monte Real Club de Yates de Baiona y Clube de Vela Atlántico de Leixóes… también competirán clubes de Villaviciosa, Ferrol, Ares, Sada, Oza, Ribeira, Castrelo de Miño, Aguete, Viana do Castelo y Póvoa do Varzim… son los clubes que están compitiendo en la ría de Vigo.