""Estoy cabreado. Me voy cabreado, no podemos perdonar tanto". Xavi no podía ocultar su irritación por la mala gestión que hizo su Barça de la visita al Allianz para medirse al Bayern, encajando otra derrota (2-0). "Cuando decimos competir también es competir en un córner o para una transición. Y si llegas delante del portero debe ser gol, son ocasiones muy claras. Debemos mejorar en esto", ha dicho el entrenador azulgrana.

Estaba Xavi "orgulloso" de la respuesta de sus jugadores, pero le podía más el "enfado" por esa derrota. "Me voy cabreado”, decía, una y otra vez, el técnico azulgrana. "Hemos sido mejores que el Bayern, pero esto es la Champions. A este nivel está todo muy igualado, es un aprendizaje, pero es muy duro", ha subrayado Xavi.

"Tenemos que aprender de nuestros errores. No nos puede ocurrir en un córner el 1-0 cuando tienes el partido controlado y luego, con el 2-0, no te pueden salir por dentro, ¡eso no! ¡eso no! Lo habíamos trabajado. Y esto es la Champions", ha dicho Xavi poniendo el foco en la mala defensa del gol de Lucas Hernández a la salida de un saque de esquina y la incapacidad defensiva de su equipo para frenar la internada de Sané en el 2-0.

"En el descanso le dije al árbitro: 'Sé honesto, ¿era penalti o no?' Y él me ha dicho que no era penalti" Xavi Hernández - Entrenador del Barça

"Hay que minimizar errores, ellos sí han parado transiciones; nosotros, no. Nos ha faltado mucha efectividad, era una oportunidad de oro para ganar en este campo de una vez por todas y te vas con una derrota, te vas con un 2-0", ha explicado Xavi, quien no ha querido refugiarse en el penalti claro que no pitaron a Dembélé en el último minuto de la primera mitad. "En el descanso le he dicho al árbitro: 'Sé sincero, era penalti o no? Y me ha dicho que no era".

No entendía tampoco el entrenador la falta de contundencia de su equipo en el área de Neuer. "Hemos estado desacertados todos, no solo Lewandowski. No hemos hecho un gol en 90 minutos, nos quedamos tres o cuatro veces solos delante del portero. Esto pasa y en el estadio donde no podía pasar, son errores nuestros en los que debemos competir mejor”.