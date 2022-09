El Atlético de Madrid firmó ayer su primera derrota en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2022-2023 después de caer en el BayArena por 2-0 ante el Bayer Leverkusen alemán, con los dos goles encajados en el tramo final del encuentro. Los de Diego Pablo Simeone no pudieron arañar nada positivo de Alemania, tras otro partido un tanto irregular, donde no tuvo excesivas llegadas ni tampoco pudo sacar partido a los momentos en los que fue superior ante un rival que gozó de casi todas las mejores ocasiones y que encontró premio en los últimos minutos donde desarboló a los visitantes. Andrich, en el minuto 84, y Diaby, en el 87, dieron los tres puntos al equipo de la Bundesliga, que encontró algo de alivio a un mal inicio de temporada y fue mucho más vertical que un Atlético al que no le funcionaron esta vez los cambios.