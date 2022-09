“Tras marcar se me puso la piel de gallina”

María Figueroa (Redondela, 2002) entrará en la historia del Sárdoma CF como la jugada que marcó el primer gol de la historia el club en 2ª RFEF femenina, categoría en la que acaba de debutar con un empate (1-1) ante el Zaragoza CFF, uno de los aspirantes al ascenso esta temporada.

La adaptación de Figueroa a un equipo al que llega esta temporada como único refuerzo va “mejor imposible” y ya está perfectamente integrada en el grupo.

–Han sumado un punto en Zaragoza en la primera jornada, ¿Con qué sensaciones regresan?

–Íbamos bastante nerviosas porque era la primera vez que competíamos en esta categoría y la verdad es que el resultado fue fruto del esfuerzo que hicimos durante los 90 minutos y acabamos muy contentas y satisfechas.

–Nervios del debut comprensivos ante una categoría en la que todo es tan nuevo.

–Claro. En primer lugar por el viaje, porque no estábamos acostumbradas a desplazamientos tan largos, luego al ritmo del partido... A todo, en general. Con todo, estamos muy contentas por el resultado.

–¿Con qué consigna afrontaban este debut ante un equipo como Zaragoza? ¿Cuáles fueron las indicaciones de David Ferreiro (el entrenador) para este primer partido?

–La clave que tenemos es ser nosotras mismas y dejar nuestro sello de identidad y yo creo que eso es lo que nos hizo lograr el empate. a pesar de que se nos pusieran las cosas muy complicadas. Seguimos creyendo en nosotras, en el trabajo que hicimos durante la pretemporada y yo creo que eso es lo más importante y lo que nos ayudó a sacar este resultado.

–¿Cómo ha sido esa pretemporada?

–Si la ves desde fuera, ha sido una pretemporada que, si solo te fijas en los resultados, no parece muy buena, que el equipo puede ofrecer dudas, pero dentro del vestuario para nada es así. Estamos muy unidas y confiamos mucho en nuestro trabajo y eso es importante a pesar de que esa pretemporada no fuera la mejor en cuanto a resultados.

–Esa unidad sí se reflejó en el campo, porque en ningún momento arrojaron la toalla hasta firmar ese empate. Mostraron un gran gen competitivo.

–Justo. La clave del empate de este fin de semana fue ser un equipo. Demostramos que estamos todas unidas y que no nos vamos a rendir a pesar del resultado.

“Va a ser importante hacernos fuertes en nuestro campo”

–¿Y sus sensaciones? Salió en el minuto 57 y marcó el gol en el 81, de penalti.

–Salí un poco nerviosa porque era mi primer partido oficial con el equipo, pero resultó bien.

–¿Cómo recuerda el lanzamiento del penalti?

–Lo celebré con mucha rabia. No soy una jugadora que meta muchos goles y no me esperaba marcar, pero afronté la responsabilidad de tirar el penalti y salió bien, que es lo importante.

–¿Preparó mucho ese lanzamiento?

–No lo pensé. Coloqué el balón y decidí en el último momento. De hecho, salgo el partido y no recuerdo de qué lado lo tiro.

–¿Y cuando la vio dentro?

–Se me puso la piel de gallina. También cuando llegué al vestuario porque ver este equipo desde fuera es una cosa, pero dentro es otra. Ver cómo luchamos, cómo entrenamos y cómo nos apoyamos es increíble y poder contribuir un poco con ese gol a toda la alegría de todas las compañeras es increíble.

“Demostramos que no nos vamos a rendir a pesar del resultado”

–Venía precisamente al Sárdoma con esa idea, con ser importante en el equipo. Por lo menos su acoplamiento en el grupo va por buen camino.

–Sí, va muy bien. Me siento muy contenta y arropada por mis compañeras y por todos y yo creo que mejor, imposible.

–El empate en Zaragoza también es un refuerzo anímico de cara al debut en As Relfas el próximo domingo, ante el Bizkerre vasco.

–Le da mucho valor a ese punto el hecho de ser en un campo tan complicado ante un rival para nada fácil. Conseguimos un punto y ahora hay que hacerlo mejor en casa para poder sacar más premio esta semana y porque, además, va a ser importante hacernos fuertes en nuestro campo.

–Ese punto puede ser vital cuando al final haya que echar cuentas...

–Al final a cada partido salimos a ganar y, si no se puede, vamos a darlo todo para conseguir el mejor resultado posible. Salimos muy reforzadas y confiadas en que sí podemos estar en esta categoría y en que sí podemos competir contra cualquier rival.

“Afronté la responsabilidad de lanzar el penalti y salió bien”

–Había que romper ese miedo escénico.

–Hemos demostrado que si seguimos por este camino, si seguimos trabajando juntas, vamos a lograr grandes cosas.

–Antes del segundo partido, el miércoles tienen la gala para celebrar ese ascenso.

–Estamos viviendo muchos momentos únicos para la ciudad de Vigo y eso también es de agradecer y y digno de celebrar, pero estamos también focalizadas en el partido del domingo, que al final es lo importante.