El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, se refirió ayer a la situación de Williot Swedberg, único futbolista que no ha debutado todavía esta temporada al considerar el técnico que el joven jugador sueco, de 18 años, no está todavía preparado para la Primera División. El Celta invirtió 5 millones en el fichaje de Swedberg, aunque el club no esperaba obtener de él un rendimiento inmediato y será el entrenador el que maneje los tiempos de su participación con equipo.

En una entrevista con el programa Ao Contraataque, Coudet lamentó que el futbolista no pueda actuar este curso con el Celta B. “Es una pena que no tenga ficha con el filial”, dijo el técnico dando por hecho que no tendrá minutos con el primer equipo. El preparador argentino aseguró, asimismo, que su relación con Luis Campos es fluida. “No tengo problema, tengo diálogo con él”, asegura.