El Celta quiere estrenar su casillero de victorias en el Metropolitano. Un objetivo que en las últimas cuatro temporadas se le ha resistido pero que parece más cerca gracias al buen momento que atraviesa el equipo de Eduardo Coudet. La mejoría de los celestes se pone a prueba en un estadio que hasta la fecha siempre les ha sido adverso. Esta vez puede ser diferente. El Celta llega a la quinta jornada creyendo que puede romper el maleficio. Los vigueses querrán prolongar su estado de euforia tras la brillante segunda mitad contra el Cádiz y también aferrarse al estado de forma de Iago Aspas —con sus cinco goles en cuatro jornadas— para conseguir volverse de Madrid con los tres puntos. Será el primero de una dura serie de partidos en la que después les tocará medirse a Valencia, Betis, Barcelona y Real Sociedad.

La tarea que afrontará el conjunto olívico este sábado a las 21.00 horas se antoja mayúscula. El Metropolitano se le da tan mal al Celta casi tanto como el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Los celestes solo han conseguido ganarle una vez, en Copa del Rey en 2016, al cuadro del Cholo cuando juega como local. Para encontrar un triunfo liguero en terreno rojiblanco hay que remontarse a la temporada 2006-2007.

Así que el Celta combatirá con optimismo contra estas estadísticas tan poco halagüeñas. Será una batalla en la que ambos contendientes llegarán altos de moral tras sus últimos resultados, pero que los vigueses afrontan con más tiempo de descanso y preparación. Los celestes esperan que el desgaste de los madrileños en su compromiso intersemanal contra el Oporto en Champions League juegue a su favor.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 5ª Jornada 21.00 h. DAZN Estadio:Civitas Metropolitano Árbitro:Hernández Hernándezx(comité canario) AT. MADRID CELTA Año de fundación 1903 Presidente Enrique Cerezo Temporadas en Primera 86 Estadio Civitas Metropolitano 105x68 Capacidad 68.456 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 7 7 puntos puntos 0 7 4 3 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 0 2 1 1 0 1 1 0 Ganados 1 0 1 0 7º 8º Empatados Perdidos GOLEADORES Mallo Carrasco Carles Morata Iago Aspas 3 5 Koke Griezmann Paciencia 2 1 Óscar 1 Aidoo Aspas Reinildo Tapia João Félix Witsel Beltrán Oblak Marchesín De Paul Núñez Larsen Morata Giménez Cervi Galán Llorente Nahuel Entrenador Diego Simeone Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Grbic, Gomis, Mario Hermoso, Felipe, Sergio Díez, Kondogbia, Saúl, Lemar, Cunha, Correa, Griezmann Banquillo Villar, Coke, Mingueza, Kevin, Carlos Domínguez, Williot, Luca de la Torre, Gabri Veiga, Solari, Miguel Rodríguez y Fran López LIGA 1ª DIVISIÓN. 5ª Jornada 21.00h. DAZN Estadio:Civitas Metropolitano AT. MADRID CELTA Año de fundación 1903 Presidente Enrique Cerezo Temporadas en Primera 86 Estadio Civitas Metropolitano 105x68 Capacidad 68.456 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 7º 8º Carrasco Mallo Carles Koke Reinildo João Félix Aidoo Aspas Tapia Witsel De Paul Oblak Beltrán Marchesín Larsen Giménez Núñez Morata Cervi Galán Nahuel Llorente Entrenador Diego Simeone Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Grbic, Gomis, Mario Hermoso, Felipe, Sergio Díez, Kondogbia, Saúl, Lemar, Cunha, Correa, Griezmann Banquillo Villar, Coke, Mingueza, Kevin, Carlos Domínguez, Williot, Luca de la Torre, Gabri Veiga, Solari, Miguel Rodríguez y Fran López Árbitro:Hernández Hernándezx(comité canario) 7 7 puntos puntos 0 7 4 3 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 0 2 1 1 0 1 1 0 Ganados 1 0 1 0 Empatados Perdidos GOLEADORES Morata Iago Aspas 3 5 Griezmann Paciencia 2 1 1 Óscar LIGA 1ª DIVISIÓN. 5ª Jornada 21.00h. DAZN Estadio:Civitas Metropolitano Árbitro:Hernández Hernándezx(comité canario) AT. MADRID CELTA Año de fundación 1903 Presidente Enrique Cerezo Temporadas en Primera 86 Estadio Civitas Metropolitano 105x68 Capacidad 68.456 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 7 7 puntos puntos 0 7 4 3 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 0 2 1 1 0 1 1 0 Ganados 1 0 1 0 7º 8º Empatados Perdidos GOLEADORES Mallo Carrasco Carles Morata Iago Aspas 3 5 Koke Griezmann Paciencia 2 1 Óscar 1 Aspas Aidoo Reinildo Tapia João Félix Witsel Beltrán Oblak Marchesín De Paul Larsen Núñez Morata Giménez Cervi Galán Llorente Nahuel Entrenador Diego Simeone Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Grbic, Gomis, Mario Hermoso, Felipe, Sergio Díez, Kondogbia, Saúl, Lemar, Cunha, Correa, Griezmann Banquillo Villar, Coke, Mingueza, Kevin, Carlos Domínguez, Williot, Luca de la Torre, Gabri Veiga, Solari, Miguel Rodríguez y Fran López

Durante este tiempo el Celta ha tratado de recuperar a Óscar Rodríguez, que finalmente no viajará al seguir notando molestias en su pierna izquierda. Así que el Chacho tendrá que decidir quién sustituirá al talaverano en el once y quién acompañará a Aspas en ataque. Carles Pérez podría actuar en el centro del campo y Jørgen Strand Larsen estrenarse como titular en la delantera tras su gran papel ante el Cádiz. Más improbable parece la presencia de Gabri Veiga de partida. El canterano está siendo de los mejores de la plantilla en este inicio de curso cada vez que sale desde el banquillo, pero el Chacho apostará por la fortaleza que Renato Tapia y Fran Beltrán aportan desde el doble pivote. Quienes seguro no estarán en Madrid son el lesionado Gonçalo Paciencia ni el apartado Denis Suárez. Iván Villar, que el jueves tuvo problemas para finalizar el entrenamiento, se ha recuperado a tiempo para la cita.

El Atlético de Madrid, por su parte, peleará por el primer triunfo en casa del campeonato. Los del Cholo no terminan de convencer a su afición en este comienzo de curso. Este verano han llegado pocos refuerzos al vestuario rojiblanco y Antoine Griezmann no puede jugar más de media hora por partido por culpa de las enrevesadas cláusulas del acuerdo entre su actual club y el Barcelona.

A este duelo llegan con los mismos puntos que los vigueses y con 101 minutos más a sus espaldas: los que necesitaron para ganar sobre la bocina al Oporto el pasado miércoles en Champions. Ante el Celta tratarán de jugar sus bazas, que este año pasan por el acierto de Morata y Griezmann de cara a puerta, la imaginación de João Félix en zona de tres cuartos y su fortaleza defensiva.