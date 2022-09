"Qué alegría, Carlos Alcaraz, a semis del Us Open ¡Un grande fuera y dentro de la pista" . El tenista vigués Martín de la Puente compartía en Twitter su felicitación al tenista murciano, tras su hazaña ante Sinner, al que venció en octavos de final en un partido histórico. Para ilustrar el tuit que subió a su perfil personal, el gallego colgó una foto de ambos tenistas desde el vestuario después de que terminasen sus respectivos encuentros.

Para el vigués, la de ayer fue una jornada de cara y cruz. Y es que Martín de la Puente se despedía este jueves del cuadro individual de la modalidad de tenis en silla de ruedas del US Open. Pero no abandonará las pistas neoyorquinas, ya que logró clasificarse para las semifinales en dobles junto al francés Nicolas Peifer.

El gallego tenía un duro cruce en cuartos de final ante el gran favorito y número uno del mundo, el japonés Shingo Kunieda, que no le dio demasiadas opciones y le derrotó en dos mangas por 6-1, 6-2 en una hora de partido. En cambio, en dobles le fueron mejor las cosas al vigués junto a un buen especialista como el francés Peifer, con el que se impuso a la pareja neerlandesa formada por Maikel Scheffers y Ruben Spaargaren por 6-4, 6-0. Sus rivales por alcanzar la final serán el también neerlandes Tom Egberink y el belga Joachim Gerard.

Alcaraz, esta madrugada a las 01.00 horas

Por su parte, Carlos Alcaraz está a dos partidos de su primer Grand Slam y del número 1, dos objetivos que tenía entre ceja y ceja a principios de año cuando no estaba aún entre los 70 mejores del mundo. Le queda trabajo que hacer y no será fácil, pero por creer, aguantar y luchar no va a quedar. Por talento, menos.

La cita en la pista de semis será esta noche a las 21 hora local, que será la 01.00 hora española (madrugada del viernes al sábado) frente al jugador estadounidense Frances Tiafoe.