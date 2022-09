El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que pudo completar un total de cien vueltas durante las dos jornadas de test en el circuito “Marco Simoncelli” de Misano Adriático, afirmó que su valoración de los mismos “es muy buena para mis intereses, porque lo que buscaba en este test era reencontrar sensaciones, ver cómo estaba el brazo y la posición en moto ha sido muy buena”.

“Lógicamente, cuando ha llegado la fatiga ya me costaba bastante y mi ritmo ha sido más lento, simplemente dar vueltas, porque me costaba hasta tocar con el codo en algunas curvas, que es uno de mis puntos fuertes, pero en general ha sido muy positivo para mí y para el proyecto, pues hemos probado cosas para el año que viene, pero queda mucho trabajo por hacer”, reconoce Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda no se quiso significar al respecto de su posible participación la semana que viene en Motorland Aragón al explicar que “el mejor entrenamiento es estar en moto, es donde trabajan los músculos específicos, lo que pasa es que tienes que tener una mínima base y en este segundo día, por la tarde, he empezado a trabajar con el brazo ya de una manera que no era natural y entonces salen las irritaciones, porque se me ha acabado la fuerza y no podía pilotar de otra manera, así que hemos decidido parar para no ir a peor”.

“Ahora tenemos que ver estos dos o tres días si podemos dar un paso a nivel de fuerza y entonces veremos, pero si estoy aquí en el test es porque mi intención es volver lo antes posible, cuando tenga garantías de terminar una carrera”, aclaró Márquez.