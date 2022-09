Hugo Mallo nunca dejará de caer rendido ante los números "estratosféricos" de Iago Aspas y defiende que su compañero entre en los planes de Luis Enrique para el Mundial de Catar. "No verlo en la lista sería sorprendente para todos, pero sobre todo para el aficionado al fútbol" declaró en su comparecencia ante los periodistas: "No llevarlo ahora mismo sería pegarse un tiro en el pie".

El canterano cumplió el pasado viernes ante el Cádiz 400 partidos como titular con el casaca celeste. El incombustible capitán del Celta se mostró ayer “orgulloso” por un dato que no conocía, pero detrás del que hay “mucho trabajo, sacrificio y buenos y malos momentos”. Él se queda con el ascenso de Primera División y la famosa permanencia del cuatro por ciento. No ha olvidado, por el mal trago vivido, el play-off de ascenso perdido con el Granada y la eliminación de la semifinales de la Europa League en Old Trafford a manos del Manchester United.

Mallo reconoció que al equipo le está costando asimilar los numerosos cambios que el Celta ha sufrido este verano, pero valoró el trabajo realizado por el club para renovar el plantel, así como el buen rendimiento del equipo en arranque de curso. “Todo ha sido nuevo, diferente y nos hemos tenido que acoplar a las circunstancias que se han dado. El equipo ha hecho un buen trabajo. Tiene hambre, ambición y por ahora se están viendo resultados. No es fácil porque hay mucha gente nueva, pero estamos sacando buenos resultados que nos tienen que ayudar para estos partidos que tenemos ahora adelante, que van a ser muy duros” , dijo.

Tras derrotar de forma consecutiva al Girona y al Cádiz, el lateral derecho celeste pone el punto de mira en el Metropolitano, un campo donde el Celta no conoce la victoria. “El Atlético tiene un equipazo. Parece que no empieza bien, tiene críticas, pero llegas al campo y siempre nos lo hace pasar mal. Es complicado puntuar allí”, relató el de Marín. “No es un campo que se nos dé demasiado bien. Hemos rascado algún punto, pero no hemos ganado. Vamos con la máxima ilusión, con las ganas de hacer un buen trabajo y sacar los tres puntos”, añadió. Y remachó: “Nos enfrentamos a un grandísimo rival. Eso siempre da una motivación extra: jugar en un campo magnífico ante una afición que aprieta, que nos va a poner las cosas difíciles. Eso hay que usarlo nuestro favor”.

La clave para llevarse el triunfo ante los del Cholo Simeone es, según Mallo, mantener la portería a cero por tercera jornada consecutiva. “Es un equipo muy duro al que es muy complicado generarle ocasiones y que rentabiliza muy bien las suyas. Llevamos dos porterías a cero y volverlo a hacer será clave para sacar algo positivo. Con la portería a cero, como mínimo, tenemos un punto. Es la idea que tenemos”, subrayó.

El capitán del Celta celebró el buen rendimiento defensivo del equipo, ya desde la pasada temporada, y se mostró confiado en dar un paso al frente en la faceta ofensiva. “Desde el año pasado, hemos tenido bastantes partidos de puerta a cero. Es un dato muy bueno porque, si algo carecía este Celta en estos últimos años, es que para ganar un partido teníamos que meter tres o cuatro goles porque nos habían metido dos mínimo”, apuntó. “Nos falta generar más ocasiones de gol, ser más vistosos”, agregó.

Mallo valoró la calidad de los nuevos fichajes, de los que muchos son ya “jugadores contrastados” en LaLiga, y tuvo palabras de elogio para el noruego Larsen, que ya se ha ganado al vestuario con su simpatía. “Cuando el club hizo una inversión como la que hizo por un jugador tan joven, y de su talla, lo normal es que sea bueno”, observó. “Se ha aclimatado muy rápido. Es un poco como Guidetti. Hace bromas, casi no habla nada español pero él habla. Nos va a dar muchas alegrías”, pronosticó.