Talador de árboles y de hombres

El boxeador nace cuando lo bautizan con su apodo, que lo define y lo anticipa. Sugar, da igual Leonard que Robinson, retrata la dulzura de movimientos. Hearns picaba como una cobra y Durán descargaba su mano de piedra. En España ha presumido Castillejo de su agilidad de lince y Poli Díaz se desbocaba en Vallecas como un potro; de rabia y miel, habría añadido Camarón. David Álvarez, en cambio, llegó ya nombrado: leñador por los montes y leñador sobre el cuadrilátero. El porriñés debuta este sábado como profesional. Será en el pabellón de su localidad natal. El lisboeta Ricardo Costa ejercerá, al menos en lo que se pretende, de árbol. “Intentaré dejar contenta a la gente”, promete.

David llega al profesionalismo a los 26 años, amparado en una sólida trayectoria como amateur. El boxeo irrumpió en su vida con la fuerza de las revelaciones. El joven hacía pesas en un gimnasio de Porriño cuando se fijó en un compañero que guanteaba contra un saco.

–¿Podemos hacer manoplas? –le preguntó.

–Sin problema.

Eliseo Fernández, contenido en Seo, ejerció como cicerone entre las dieciséis cuerdas y se ha mantenido como mentor hasta hoy. Seo, que ya se había retirado de la práctica activa del boxeo, percibió en David cualidades interesantes. Incrementaron el ritmo de preparación. Seo reclamó la ayuda de un entrenador, Manuel David. Después se mudaron a The Kick & Box Club, gimnasio de Salceda regentado por Santi Morais. Ellos han conformado el grupo de confianza de David: “Me han apoyado. Me han hecho lo que soy”.

Capacidad noqueadora

En amateur, David se aproxima al medio centenar de peleas. “En algunas tuve suerte y las terminé antes de tiempo o a los puntos. Otras las perdí”, resume sin excesivas alharacas. Aunque sí acota: “Pero nunca me han noqueado”. Él sí tumbó sobre la lona a una quincena de adversarios. En 2021, logró la medalla de bronce en el Campeonato de España del peso medio. En 2022 logró la plata. Ganó el Odivelas Box Cup, un prestigioso trofeo portugués que destaca en su currículo: “Fue en el que más aprendí”.

El louriñés llevaba tiempo enfrentado a una encrucijada inevitable. “En España ya me había peleado con todos los de mi peso, incluyendo varias veces con los miembros del equipo olímpico. También con gente buena de fuera. Creo que he acumulado suficiente experiencia”, argumenta.

–No tengo nadie más con quien pelear. Aquí estoy perdiendo el tiempo –le comentó a Seo.

Ambos resolvieron dar el salto. Asumieron que necesitaba determinada infraestructura y aportes como un preparador físico. Pensaron en Manuel Jiménez, rector de La Vieja Escuela, que les había ayudado en ocasiones anteriores. Jiménez aceptó. El vigués entiende que David posee las cualidades necesarias para cuajar como profesional, tanto por temple como por talento. “Es un chico muy querido, que trabaja duro, muy meticuloso; humildad pura”, enumera Jiménez, que define su perfil: “Es un boxeador chapado a la antigua, fajador y pegador. Puede triunfar haciendo las cosas bien”.

Jiménez ha adjudicado apodo a alguno de sus discípulos, como José Suero, la Sombra por su piel canela y sus sinuosos movimientos. David llegó a La Vieja Escuela siendo el Leñador. Lo hubiera sido igual aunque no le acompañase esa potencia que ha serrado a tantos adversarios, pero se acompaña con la coincidencia. Tal es su oficio.

Brazos cansados

El porriñés trabaja en la industria maderera desde los 16 años, cuando decidió dejar los estudios. Tala, prepara y vende la leña en jornadas extenuantes, recorriendo los montes o en la factoría. “Lo único que me fastidia es la falta de descanso. Para entrenar fuerte, necesitas mucho tiempo de recuperación. Ahí patino un poco”, conviene. “Intento llevarlo lo mejor posible y sobre todo descansar mucho los fines de semana. Pero a veces llego al gimnasio, sé cómo tengo que tirar los golpes pero los brazos se me caen. Me frustra un poco. Pero soy cabezón y sigo”.

El paso al profesionalismo condiciona un tanto su perspectiva. “He cambiado en el sentido de que hay que ser más serio. Antes daba igual perder. Ahora hay que ganar sí o sí, con dientes y uñas, como sea”. Su plan consiste en pelear un par de veces en lo que resta de año y evaluar los resultados: “Si tenemos suerte y nos va bien, vería si puedo bajar el ritmo del trabajo a media jornada. Así podría apostar más por el boxeo. Porque al final tengo una licencia de boxeador profesional, pero no soy boxeador profesional. Me gustaría poder prepararme mejor. Peleas como entrenas. Pero no es queja ni nada”, advierte. “Al final es querer”.