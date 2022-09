Alberto; Johan, Lucas, Antonini (Andriu, minuto 78), Antón;_Gandoy; Chiqui (Marcos, minuto 59), Mateo,_Pitu (Añón, minuto 59), Yelco Pino (Focareta, minuto 85) y Luismi.

Arenteiro 0

Diego García; Joseca, Vitra, Pol Bueso; Jordan; Álex Fernández, Curro; Marquitos (Lamelas, minuto 67), Romay, Pibe y Escobar (Manin, minuto 73).

Árbitro: Gao Aladro, auxiliado por Martínez González y Fueyo Cubes, de Asturias. Amonestó a Mateo, Antonini y Antón por el Coruxo y a Marquitos y Escobar por el Arenteiro.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.

El Coruxo continúa sin poder darle una alegría a su afición en la primera jornada del campeonato y ayer tuvo que dar por bueno el punto conseguido ante el Arenteiro, sobre todo tras los primeros cuarenta y cinco minutos del conjunto ourensano.

Jacobo Montes no tuvo que esperar demasiadas jornadas para que se le plantearan los primeros problemas en lo que a bajas se refiere. El técnico perdía a Youssef por sanción, pendiente desde la fase de ascenso, a Aitor Aspas por lesión, y tenía que echar mano de un Chiqui y un Mateo, que forzaron para estar en el partido.

Sin embargo, los problemas del Coruxo en esta jornada inaugural no vinieron por las ausencias. El Arenteiro venía con el partido muy bien estudiado y también con un punto más de preparación que los vigueses. Así hicieron una presión muy alta que bloqueó a los vigueses, que le costaba mucho sacar el balón jugado. Para el equipo entrenado por Jacobo Montes estos es un problema serio, ya que cuando el equipo no tiene el balón y tiene que correr detrás lo pasa francamente mal.

Por si no fuera un serio problema, el no ser capaces de sacar el balón jugado, los vigueses perdían el esférico demasiado pronto y con ello todas las opciones de un juego ofensivo fluido.

A pesar de todos estos problemas, las buenas noticias que tenían los vigueses era el poco acierto del cuadro ourensano en ataque. El Coruxo estaba bien plantado en defensa y no dejaba que los jugadores del Arenteiro llegaran con peligro. Dispusieron del alguna ocasión aislada, teniendo que echar mano de los disparos desde lejos para poner a prueba a Alberto.

El primer tiempo despertaba muchas dudas en el equipo vigués, que no se encontraba sobre el terreno de juego ante un Arenteiro que llevaba el peso del partido, pero al que le faltaba la profundidad necesaria para crear serio peligro sobre la portería viguesa.

Al descanso se llegó sin que se moviera el marcador, pero con la sensación de que había que cambiar muchas cosas para lograr los tres puntos en juego.

Tras el paso por el vestuario, Jacobo Montes no tardó demasiado tiempo en mover el banquillo y provocar un cambio en el dibujo del equipo. A poco menos de media hora para la conclusión del partido, entraron en el campo Marcos y David Añón. Antón abandonó el lateral, para colocarse por delante de la defensa y Añón se pegó en la banda derecha. Unos cambios que ayudaron a que el equipo se estirara un poco más, que llegara al área de Diego García y que, incluso, tuviera alguna que otra ocasión para marcar.

Un disparo de Yelco, a los diez minutos de la reanudación, fue una de las mejores opciones de los vigueses en todo el partido, pero Diego García atajó el disparo sin demasiados apuros.

El partido se igualó un poco más. El Coruxo seguía teniendo problemas para sacar el esférico, pero la presión de los ourensanos ya no eran tan agobiante como en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

A medida que pasaban los minutos y tal y como se estaba desarrollando el encuentro, el Coruxo optó por lo más práctico, que no era otra cosa que salvar, por lo menos, el punto que tenía en su mano. Así, metió en el campo a Andriu en sustitución de Antonini, que tenía una amarilla, y con la presión que ejercían los ourensanos cualquier error se podía pagar muy caro.

El Arenteiro no bajó la intensidad y, de hecho, en los minutos finales volvió a disponer de alguna ocasión para adelantarse en el marcador, pero este no se movió. El Coruxo se marchó del campo dando por bueno el punto logrado, sobre todo por la forma en la que se desarrolló el juego, todo los contrario de los ourensanos, a quienes supo a poco el empate.

“Ellos tuvieron más ritmo que nosotros”

El técnico del Coruxo no puso reparos al empate: “La primera parte fue totalmente dominada por el Arenteiro. Estábamos incómodos en el partido, pero en la segunda parte ajustamos un poco y se vio un poco más de equilibrio en el partido. El resumen es que en la primera jornada, un equipo tenía más ritmo que otro. Contento porque cuando no juegan bien, por lo menos no hay que perder”.