Terminó en Turquía el Campeonato del Mundo de Motocross y lo hizo con victoria del ya proclamado campeón, Tim Gajser, y con la consolidación del tercer puesto final en la general del campeonato de Jorge Prado. El lucense concluye su tercera temporada en la clase máxima con el mejor resultado global de su palmarés.

Prado llegaba a Afyonkarahisar con el objetivo de defender el tercer escalón del podio final frente a los ataques de las Yamaha de Coldenhoff y Renaux. No fue tarea fácil porque el de Gas Gas no se encontró a gusto en la pista en la jornada del sábado y eso le forzaba a arrancar en una valla muy mala en las salidas. En la primera manga, aunque luchó con garra, no pudo pasar de la séptima posición, mientras Renaux lograba la victoria. En la segunda el francés se fue al suelo en las primeras vueltas y Prado quedó cuarto. Con un sexto puesto en la general del gran premio, Jorge garantizaba su tercer puesto en el campeonato.

El otro gallego presente en Turquía no tuvo buena suerte. Rubén Fernández, que había clasificado cuarto en la parrilla de salida, sufrió un aparatoso accidente en la primera vuelta y abandonó, dolorido, el gran premio.

La temporada queda prácticamente liquidada a falta del Motocross de las Naciones, que se celebrará en Estados Unidos los días 24 y 25 de septiembre. Allí estarán Jorge Prado, Rubén Fernández y Guillem Farrés.