Vicky: “Tengo la misma ilusión que cuando tenía 14 años”

La defensa del Sárdoma Vicky Vázquez Kloock (1990) afronta esta nueva temporada, en la que el equipo debuta en la 2ª RFEF, con la misma ilusión que cuando empezó a jugar al fútbol, con 14 años. Curtida en mil batallas, llegó a debutar en 2011 en Primera (entonces llamada Superliga) con el Olivo, donde estuvo hasta la temporada 2015/2016. Desde ahí llegó al club de As Relfas, cuyos colores defenderá por sexta campaña consecutiva.

–Ya han iniciado la cuenta atrás para ese ansiado debut en la 2ª RFEF. ¿Cómo están los ánimos?

–No queda nada ya. Estamos ahí con los últimos preparativos y aunque en algunos de los amistosos que hemos disputado las sensaciones no fueron del todo buenas, porque quizá los rivales con los que jugamos eran de más nivel que nosotras, en cuanto a los entrenamientos estamos trabajando bastante bien. Llevamos tres años con David (Ferreiro, el entrenador) y estamos muy acostumbradas a su forma de trabajar.

–Usted es entrenadora también (actualmente, en la cantera del Celta y seleccionadora gallega femenina sub-15), así que lo ve desde las dos vertientes...

–Sí. Por eso creo que la forma de trabajar está siendo bastante buena, lo único que los rivales de esta pretemporada, a nivel de sensaciones, no te dejan irte con un buen sabor de boca.

–En pretemporada, los resultados son anecdóticos...

–Eso es cierto, intentas darle esa visión, pero es algo inconsciente porque, aunque tras el partido tratas de analizar lo que hiciste bien, te quedas con que perdiste. Tú, como entrenador o como jugador, quieres ganar, aunque sea un amistoso. Es una mezcla de sensaciones.

–En una liga, además, donde todo es nuevo.

–El problema es que todo es muy nuevo y hay mucha incertidumbre. Solo conocemos a los rivales gallegos (Friol e InterRías), pero del resto no tenemos ni idea de a qué nos vamos a enfrentar. A ver qué pasa.

–De lo que nadie duda es de la ilusión que todo el club ha depositado en este estreno en la categoría.

–Por supuesto, incluso las que llevamos muchos años. Yo tengo la misma ilusión que cuando tenía 14 años. Si te gusta esto, al final, una vez que estás jugando, te olvidas de todo. Aunque estemos en una categoría nueva, no dejas de estar en el tercer escalón del fútbol nacional y a eso hay que darle el valor que tiene. Hace unos años estábamos aquí perdidas y ahora estamos en un escalón importante. Creo que hay que darle ese valor. Transmitimos esa ilusión porque al fin y al cabo nos costó mucho ascender y ahora que tenemos nuestro premio hay que ir a por él.

–La directiva, cuerpo técnico, sus compañeras... Todos lanzan mensajes cautos sobre los objetivos de esta temporada, ¿los comparte?

–Cuando asciendes de categoría lo más adecuado es partir de lo más sensato, de ser cauto. El primer objetivo está claro que tiene que ser la permanencia y, a partir de ahí, si se pueden ir marcando objetivos más ambiciosos, adelante. Pero ya que no sabemos qué vamos a tener delante, vamos a pensar en la permanencia; luego ya se verá.

–¿Le preocupa que el club no tenga por ahora un patrocinador para esta campaña?

–La presidenta (Begoña Aldao) nos ha garantizado que vamos a competir en las mejores condiciones. Siendo sinceros, si te avalan eso, que no tengas que viajar en el día, que tengas un bocadillo después de jugar... Que, al final, somos ambiciosos y todos queremos más, pero hay que entender también las circunstancias. Somos un club muy humilde, la liga es muy costosa y hoy en día encontrar un patrocinador me parece muy complicado. No todo el mundo apuesta. Creo que hay que darle una vuelta y entender las circunstancia. Todos queremos vivir de esto, pero tenemos que entender la realidad y ser comprensivos.

–Toca esperar a que puedan contagiar con esa ilusión que irradian a algún patrocinador.

–Lo económico no tiene mucho que ver con ilusiones. Son números y los empresarios valorarán si les compensa o no. Compararte con los rivales que tienen más medios no te ayuda en nada; hay que intentar ver hacia dentro, no hacia fuera, y centrarte en otras cosas. Nosotras tenemos que centrarnos en el verde, de lo de arriba se encargan los de arriba. Tenemos que intentar jugar al fútbol, que es lo que creo que se nos da bien y nada más.

–¿Sería una pena que les pasara los mismo que al Matamá en su día, cuando tuvo que renunciar a la Segunda Pro?

–No sé si llamarlo pena; sería un fracaso. ¿Otra vez un equipo de Vigo que no puede salir por falta de apoyos? Sería muy triste. Todos sabemos que todo se mueve por dinero, pero creo que no nos va a pasar eso, sinceramente. Ya podremos estar con el agua al cuello que lo que nos garantizaron es que para competir estamos cubiertas.

–En lo deportivo, ¿cómo llegan a ese partido ante Zaragoza CFF?

–Al ser un rival que no conocemos, una liga que no conocemos, iremos ilusionadas pero también lo afrontamos con incertidumbre total. Una vez en el campo, sin embargo, yo creo que se nos va a olvidar todo. Ya sabemos que cada partido es un mundo y hay que intentar competirlo lo mejor posible.

–María Figueroa es el único refuerzo. Ya juegan de memoria. ¿Es una ventaja?

–Creo que sí. Al tener una sola incorporación y al mantener a David y al cuerpo técnico durante estos años la dinámica es conocida. En ese sentido va todo un poco sobre ruedas, ahora lo que tiene que pasar es que el balón entre.

–A nivel personal, ¿algún objetivo concreto?

–Con los años que tengo mantengo la misma ilusión que cuando tenía 14 años. Me sigue ilusionando jugar contra equipos que no conozco, viajar, ver ciudades deportivas nuevas... Y, sobre todo, lo que me más me gusta y me hace más ilusión es ver que esos equipos tienen filiales. Eso quiere decir que cada vez hay muchas más niñas jugando y que cada vez el nivel es mucho más alto. Ver todo eso me hace mucha ilusión.

–Inicia su sexta temporada en el Sárdoma y será una de las jugadoras más veteranas de la plantilla. ¿Otro punto a favor?

–Yo creo que la veteranía es un grado. Lo que te aporta la experiencia es saber estar en ciertas situaciones y nos tiene que valer, a las más veteranas, para ayudar a las pequeñas. Darles ese punto de madurez y sensatez que yo creo que necesitan todos los equipos.

–¿Piensa ya en el adiós?

–No veo el día en que tenga que dejarlo. Mi trabajo (es profesora en un colegio en Santiago) me permite seguir jugando; físicamente me encuentro bien... No encuentro ningún motivo para dejar de jugar.

–Pero también quiere mantener su faceta de entrenadora.

–Estoy en la cantera del Celta y, por horarios, me va perfecto. Me gusta y es una vía de escape.

–Este año hicieron un gran papel sus selecciones gallegas en el Nacional...

–Con la sub-15 fuimos subcampeonas de España y con la sub-12 nos eliminaron en fase de grupos, pero estuvo muy bien.