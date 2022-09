“Intentaremos comenzar mejor que las últimas temporadas”

Seis temporadas han pasado desde que el Coruxo lograra la victoria en la primera jornada de Liga. Fue un 22 de agosto de 2015, en el campo de La Eragudina en Astorga, con victoria viguesa por 2-3, con goles de Armental, Comesaña y Pedro Vázquez. Desde entonces, dos empates y cuatro derrotas, de ahí la necesidad de los vigueses por iniciar la temporada de la mejor manera.

–Qué importante es comenzar la temporada con una victoria, ¿cierto?

–Es algo en lo que hemos hecho mucho hincapié a lo largo de la pretemporada. El Coruxo ha sido siempre un equipo más de segundas que de primeras vueltas. Creo que ya nos toca, a todos los que formamos parte de esta plantilla, intentar revertir esa situación y, por lo menos, intentar comenzar un poco mejor de lo que lo solíamos hacer. Es cierto que jugamos en casa, ante un rival complicado como el Arenteiro, pero siempre es positivo hacerlo en casa.

–Por fin de acaba la pretemporada.

–Ha sido una pretemporada dura, larga, sobre todo cuando no ves el final y te cansas de jugar partidos en lo que, entre comillas, no te juegas nada. Ahora, que estamos a dos días del inicio de la competición, parece que todo vuelve a la normalidad.

–¿Está contento con la preparación?

–Hay que poner las cosas en valor. Es típico que alternes momentos buenos y malos, incluso dentro de un mismo partido. Recuerdo partidos muy buenos, pero también recuerdo otros, por ejemplo el partido ante el Celta B, que nos meten tres goles en quince minutos. Fuimos más un tiovivo que algo lineal. Pero también es bueno que sucedan esos errores para corregirlos en los entrenamientos.

–¿Cómo es la plantilla de esta temporada?

–Es cierto que hemos renovado a muchos de los titulares de la pasada temporada y casi la mitad de las incorporaciones ya conocían el club. Estamos muy contentos, ya que pensamos que tenemos una plantilla muy equilibrada, y, con el paso de las jornadas, la temporada dirá si es tan competitiva como la de la temporada pasada, y en esas estamos todo el cuerpo técnico. Con la llegada de Focareta la plantilla ya está completa y creo que es un jugador que nos puede dar ese equilibrio en el doble pivote que nos faltaba, por lo que todo está muy equilibrado.

–¿Presiona tener colgado el cartel de favoritos?

–No, porque nos hemos pasado toda la pretemporada en que nuestro objetivo es ser competitivos en la jornada uno. Más de lo que la gente pueda opinar, los que estamos en el día a día tenemos muy claro que si perdemos la perspectiva, y no somos objetivos a largo plazo, nos estamos equivocando tal y como nos pasó el año pasado, que igual se generaron unas expectativas demasiado altas, y en donde con el paso de las jornadas, al no llegar las victorias, al equipo le pasó factura. Hay que aprender de los errores, y buscar objetivos más a corto plazo y más realistas. El objetivo mas cercano es el Arenteiro, y hay que intentar sacar el partido adelante y conseguir la victoria. En una competición tan larga como esta, las jornadas ya te van a colocar en su sitio. Es banal buscar objetivos a largo plazo, cuando en competiciones como esta, lo que marca es la semana a semana.

–Esta temporada cambian a los equipos madrileños por los asturianos. ¿Cómo ve el grupo?

–El no tener a los equipos madrileños implica no tener viajes tan largos, y son equipos muy competitivos que le dan a los grupos un nivel alto. No obstante, también hay que recordar que con el paso de los años los equipos cambian, y esta temporada, hay equipos que se han metido en el grupo, y que han hecho que mejore el nivel. Creo que el nivel se ha equilibrado y, si me apuras, incluso te diría que es un poco más fuerte.

–Lo que no hay es un arranque tranquilo, con el aplazamiento de partidos en la primera jornada.

–Es algo que la Federación tiene que ver. No podemos estar, con competiciones comenzadas, y que lo hagas con diecinueve equipos. Saber quién va a ocupar el puesto del DUX es algo que debería estar ya pautado, ya que no afecta solo a Primera RFEF. Si al final esa plaza la ocupa un equipo de Segunda RFEF va a haber un grupo de esta categoría que esté afectado. Empezamos con partidos aplazados. Hay que hacer las cosas de otra forma y, sobre todo, hay que ser previsores. Es algo que se venía sabiendo desde hacía mucho tiempo que el DUX tendría problemas para arrancar. Se pudo buscar otra solución y, sobre todo, no llegar a estos últimos días, o ya arrancada la competición, o a punto de comenzar, con estos problemas. Hay que verlo, y si la Federación quiere profesionalizar el fútbol, tendría que corregir esos defectos y esos problemas.