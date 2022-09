Es el metabolismo voraz del fútbol, especialmente en verano. El destino de cualquier jugador puede experimentar un vuelco inmediato. Jörgen Strand Larsen se había concienciado de que seguiría una temporada más en el Groningen. Las tibias tentativas de Middlesbrough y Bologna no habían fructificado. Larsen había disputado ya cuatro partidos de la actual temporada. Su club rechazó una oferta del Celta de 10 millones. Su agente, Tore Pedersen, se mostró molesto con la displicencia de la directiva neerlandesa, que había prometido flexibilidad. Pedersen entendió que la oportunidad se había disipado. Pero Luis Campos volvió a la carga. Larsen se ausentó del entrenamiento del martes, “deprimido” según Pedersen. El Groningen cedió a la presión. Larsen y Pedersen viajaban el miércoles a Vigo. Ayer se anunciaba el fichaje, con acompañamiento protocolario de firma, declaraciones y posados. Después del primer entrenamiento, Coudet lo incluiría en la convocatoria. Quizá hoy debute ante el Cádiz. “Días ajetreados”, admite el joven.

Las cifras sustentan la apuesta del Celta por el ariete noruego. El traspaso, oficiosamente alrededor de 11 millones, es el cuarto más elevado de la historia celeste tras Catanha, Mor y Denis Suárez. Larsen firma por seis temporadas, hasta 2028. No acusa la presión. Su carrera progresa con firmeza: “Estoy muy feliz de estar aquí. Es un gran paso para mí”, describe. “Significa mucho. Soñaba con esto desde hace mucho tiempo. Tan pronto como surgió el interés les dije a mi familia y mis agentes que esto era lo que quería hacer. Es un gran club, con grandes ambiciones, en una buena liga. Hoy, cuando he firmado, ha sido el mejor día de mi vida”.

Ha tenido tiempo de concluir que Vigo “es hermosa. Hoy ha llovido un poco pero en un día normal podré ir a la playa y disfrutar de la ciudad. Pero lo más importante es el equipo y mis primeras impresiones son muy buenas”.

Llevará el dorsal 18. De los libres, quizá por la cabilística de la suma interna. Larsen se siente y se proclama nueve: “Me gusta marcar goles, estar delante de la portería… Tengo hambre y trabajo duro. Lo doy todo por el club y por los aficionados. Y es lo que haré en los próximos años. Seré siempre un tipo positivo y trataré de ganar partidos, que es lo más importante”.

Larsen apenas ha podido charlar con Coudet. “En un día previo al juego no hemos podido trabajar mucho por una cuestión lógica”, explica el técnico. “No he podido compartir mucho tiempo con él”. El argentino no quiso valorar en sí al delantero. “No sabemos si va a tener minutos. Esperamos sacar su mejor versión. Al final siempre terminamos hablando de saber cuál es el tiempo de adaptación a otra liga, otro tipo de entrenamientos, otro equipo… Para todos esa es la incógnita. Ojalá sea lo antes posible. Trataremos de ayudar, como hacemos con todos, y acortar esos tiempos”.

Al final, a Larsen se le despide con más calidez que se le recibe. Pese a las fricciones de su salida, en el Groningen no parecen guardarle rencor. “Cuiden mucho de él”, piden en el adiós oficial. En cierto modo se asumen como trampolín, como el Celta en otra escala. El director deportivo, Mark-Jan Fledderus, promete que ninguna oferta fue realmente seria hasta que la olívica “se acercó a lo que teníamos en mente”. Fledderus explica que emplearán esos millones en convertir su equipo en un aspirante recurrente a las competiciones europeas.

“Hemos demostrado que podemos desarrollar jugadores. El plan mutuo es proporcionarles escalones más altos para su carrera”, prosigue. Cree que esa hoja de ruta se ha cumplido con Larsen: “Estamos orgullosos de su traspaso a una de las principales cinco ligas europeas. Le deseamos éxito en España”.