“Tendremos que afrontar cada partido como si fuera una final”

Bastian Kolb y Brais Pérez son, por el momento, las dos caras nuevas de un Iberconsa Amfiv que contará, un año más, con César Iglesias en el banquillo. La continuidad de figuras como Agustín Alejos o Julio Vilas imprime al club un carácter especial, como el de una gran familia, donde la filosofía es, tal y como su fundador Pablo Beiro les inculcó, que el club es “por y para las escuelas, para la gente de Vigo”.

–El club ha anunciado que seguirá un año más en el banquillo. ¿Cómo afronta este nuevo curso?

–La verdad es que iniciamos una temporada más con la dificultad a la que estamos acostumbrados. La liga, de un tiempo a esta parte, ha pegado un salto hacia arriba muy importante, muchos equipos fichan jugadores extranjeros de mucha calidad y con nuestro proyecto, que es un proyecto de casa, de escuelas deportivas, nos cuesta tener un nivel tan alto. Pero bueno, también para nosotros es un reto, y así afrontamos la temporada, y también gracias a eso nuestros jugadores de casa han tenido la opción de competir a alto nivel, de ir a concentraciones nacionales, a los Juegos Paralímpicos... Que la liga tenga este nivel es un crecimiento para ellos como jugadores, y nosotros estamos muy orgullosos.

–Es el Iberconsa Amfiv un club con una filosofía muy especial...

–Sí, tiene unos valores muy especiales y su fundador, Pablo Beiro, en su día nos lo dejó muy claro, que el club era para las escuelas, para la gente de Vigo, que el club era de ellos. En el momento que ellos no estén el Amfiv se tendrá que replantear su manera de obrar, que será la misma, pero ya no estando en una liga profesional agarrado con las uñas; sino en unas escuelas deportivas, con niños, que es algo que ya tenemos, y para los que los jugadores del primer equipo son referentes.

–Séptimo curso consecutivo ya liderando esa filosofía. El equipo ya tiene también su sello.

–Tuve un parón, pero puede que sea la séptima seguida. En un proyecto como el nuestro la gente tiene que venir y disfrutar. Para ello somos de los equipos que practicamos un juego más rápido tanto en ataque con en defensa. Esa es nuestra filosofía porque nos divertimos mucho haciéndolo y porque las características de los jugadores son estas. Manejan muy bien la silla, trabajan muy bien y suplen no estar en un rango de calidad de los mejores del mundo con mucho trabajo en la pista. Eso tratamos de hacerlo para que los jóvenes que llegan, ya que no podemos acceder a jugadores de renombre, entiendan que lo que hacemos es ir a cada partido al cien por cien porque muchas veces acabamos sacando partidos adelante a base de trabajo, coraje y persistencia. No paramos. Una vez que todo esto lo entiende el jugador que viene a jugar con nosotros, y les hacemos entender que eso es lo importante, es lo que tratamos de hacer y lo que vamos a tratar de inculcar un año más, con cosas nuevas, porque no podemos caer en la monotonía.

–Esa garra del Amfiv es parte ya de su ADN.

–Sí. De hecho, muchos rivales nos comentan que cuando les toca jugar contra nosotros saben que no van a afrontar un partido fácil. Nadie puede venir relajado a Vigo, porque en nuestra cancha nos hacemos muy fuetes y es algo que nos llena de orgullo. Nos lo hemos labrado a base de dar muchas sorpresas y hubo un tiempo en el que batir a equipos como Ilunion, Albacete o Bilbao era no monotonía, pero sí habitual. Eran cosas muy difíciles porque la diferencia a nivel de presupuesto, de medios, era muy grande pero las suplíamos a base de carácter y trabajo.

–Es la magia del deporte.

–Tendemos a identificarnos con el débil. Es una postura, en cierto modo, cómoda porque no tienes nada que perder, pero la labor y el trabajo hay que hacerlo.

–La plantilla está en fase de confección. Ya han anunciado la llegada de Kolb y el regreso de Brais Pérez. ¿Habrá muchas más novedades?

–Todos los años nos cuesta, sobre todo en el caso de los extranjeros. Somos de los pocos equipos que arriesgan. Nos es difícil contratar a jugadores que están jugando la liga por cuestiones de presupuesto y eso nos hace ir a jugadores jóvenes, con ambición, que quieran una oportunidad. Nosotros hacemos un trabajo de seguimiento a jugadores jóvenes, nos informamos sobre su carácter, su manera de trabajar, hablamos con ellos... Y en ello estamos, en suplir a los que se van, que muchas veces se convierten en nuestros rivales, aunque nos recuerdan con cariño y muchas veces los fichajes que hacemos son recomendaciones de estos jugadores, y eso para nosotros es también un plus.

Basti Kolb primer fichaje del #Iberconsaamfiv · https://www.cdamfiv.com/noticias/46-temporada-2022-2023/1050-sebastian-kolb-primer-fichaje-del-iberconsa-amfiv Posted by Iberconsa Amfiv on Friday, August 26, 2022

✔️ Brais Pérez vuelve a casa como segundo fichaje de la temporada para el Iberconsa Amfiv 🏀 BIENVENIDO BRAIS! #VamosAmfiv Posted by Iberconsa Amfiv on Tuesday, August 30, 2022

–Difícil suplir la ausencia de Fabián Romo.

–Nos lo ficha Valladolid. Era uno de nuestros anotadores principales y no encontramos clases 4 para suplirlo. Esto hace que tengas que moldear los quintetos y que haya jugadores que estaban contigo, y con los que estabas satisfecho, pero con los que no te dan los puntos. Al mismo tiempo, hemos trabajado mucho con Uxía, que ha ido a la selección este verano y queremos que dé un paso adelante y que adquiera experiencia en partidos más importantes.

Confirmadas las renovaciones en la plantilla del #Iberconsaamfiv · https://www.cdamfiv.com/noticias/46-temporada-2022-2023/1049-confirmadas-las-renovaciones-en-la-plantilla-del-iberconsa-amfiv Posted by Iberconsa Amfiv on Friday, August 26, 2022

–Vital, en este contexto, la continuidad de jugadores como Alejos o Vilas.

–Los jugadores de casa son referentes. Es lo primero que tratamos de mantener y, a partir de ellos, montamos la estructura. Agustín y Julio entienden a la perfección la filosofía del club y son los que mejor pueden transmitir a los jugadores que llegan nuevos que vienen a un club diferente, que es una familia que trabaja para un aspecto muy diferente dentro de una liga muy profesional. Después, todo tiene que funcionar como un puzle, algo que, a día de hoy, es lo que más me preocupa. Cuando las personas encajan y se entienden, todo es más sencillo.

Ya tenemos calendario para la Temporada 22/23! · #Iberconsaamfiv... Posted by Iberconsa Amfiv on Monday, August 1, 2022

–¿Qué liga se espera esta temporada?

–Tenemos algunos rivales nuevos como Ferrol o Joventut de Badalona. El del Ferrol la verdad lo agradecemos por los viajes y a ver si este año consiguen mantenerse. En cuanto al resto de equipos, cabe recordar que el descenso se decidió en la última jornada, con seis equipos implicados. El campeonato de liga, además, se lo llevó Albacete en las tres últimas jornadas, con hasta cinco equipos implicados. La igualdad es tremenda y sí que hay cuatro equipos que, a priori, salen por encima de los demás y con Albacete e Ilunion con mucho más presupuesto que el resto. Pero también es cierto que la clase media de la Liga ha dado un paso adelante y en esta liga cada partido es una final. Y es lo bonito, que vas a ver un partido y no sabes quién se lo va a llevar. Va a ser una liga muy bonita, igualada. Si, a día de hoy, me preguntas quién es el favorito posiblemente me equivoque en el pronóstico. Lo que sí sé es que cada partido tenemos que disputarlo como si fuera una final.