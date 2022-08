La esgrimista viguesa Judith Rodríguez presentó ayer en la Praza do Rei al que será su patrocinador en este nuevo ciclo olímpico. Se trata del empresario vigués del sector de los neumáticos Ricardo Ramilo, que además de haber triunfado en los negocios ostenta diferentes títulos tanto en la categoría de motos como de rallies, y que a través de su Scudería Ramilo brinda su apoyo a la tiradora del Club de Esgrima de Vigo El Olivo.

Será un ciclo olímpico “muy corto” (la próxima edición será en 2024), en el que Judith Rodríguez no puede ocultar sus ganas de competir, de trabajar y de, cómo no, intentar sacarse el billete olímpico tanto en espada como en florete. “Sobre todo en florete, que es mi arma y es con la que entreno con el Maestro Mariño desde los 8 años; si solo puedo ir a una, me gustaría ir en florete, la que más me gusta”, reconoce Rodríguez, que ganó el oro en la Copa del Mundo de Sao Paulo (espada) y el bronce en Varsovia (florete).

Fue una feliz coincidencia del destino la que hizo que ambos unieran sus caminos. “Compartimos el mismo fisioterapeuta, Jesús Santomé. Yo voy todos los días a primera hora y él venía después. Santomé nos hablaba a uno del otro y luego le planteó mi situación. No puso en contacto, estuvimos hablando y me dijo que me echaría una mano. Fue increíble”, relata.

“Estoy encantado de poder ayudarla y de poner nuestro granito de arena y de ayudarla”, añade Ramilo.

En la presentación, Rodríguez y Ramilo estuvieron acompañados por el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la presidenta de la Deputación, Carmela Silva; el concejal de Deportes, Manel Fernández; y la presidenta del Club de Esgrima El Olivo, Purificación Pouseu Pereira.

Todos mostraron su admiración por la capacidad de superación de la esgrimista y le desearon el mayor de los éxitos en este nuevo ciclo olímpico.

JUDITH RODRÍGUEZ - Esgrimista

“Ahora puedo centrarme solo en competir y entrenar”

M. G.

VIGO

–¿Qué supone esta ayuda que le brinda Ricardo Ramilo?

–Cuando se formalizó todo fue una alegría y una tranquilidad porque llevo todos estos años yo sola, asumiendo todos los gastos de viajes y material y llega un momento que ya no das más, se acaba. Sin una ayuda me estaba planteando toda la temporada siguiente, todas las Copas del Mundo a las que tenía que ir y era imposible asumir todos los gastos. Que entre deportistas, y vigueses, nos ayudemos me gusta mucho.

–Ahora gana tranquilidad para centrarse en la temporada sin pensar en el aspecto económico.

–Sí, ahora puedo centrarme en los entrenamientos y en las competiciones que es en lo que un deportista debería centrarse en lugar de pensar en cómo va a pagar su material o su propia competición.

–Ahora entra a formar parte de un club muy selecto, ya que Ramilo apoya a otros deportistas como Jorge Casales o Rubén Fernández.

–Sí, además son deportistas de mucho nivel. Es un orgullo.

–¿Cómo afronta ahora la próxima temporada?

–Este año fue muy bueno en cuanto a resultados, sobre todo porque era mi primera temporada internacional. Yo iba sobre todo a aprender, pero llegaron los buenos resultados y obtuve dos medallas. Ahora empieza de nuevo la temporada, este verano no hemos parado de entrenar y ahora tenemos la Copa del mundo de Italia, y luego en Hungría, donde ya empezará el ciclo olímpico; luego, a finales de noviembre es el Europeo.

–En el anterior ciclo olímpico llegó a estar preseleccionada para estar en Tokio. ¿Cómo ve sus opciones para París?

–El objetivo principal es intentar clasificarme para los Juegos y voy a darlo todo, con todas mis fuerzas. Es difícil porque te tienes que mantener arriba en el ranking todo el rato. Es algo muy constante, tienes que ir a todas las Copas del Mundo, pero yo creo que si mantengo el nivel que estoy teniendo, yo creo que puedo mantenerme entre las de arriba. Ahí estaremos peleando.

RICARDO RAMILO - Piloto y patrocinador

“Es muy bonito que un deportista patrocine a otro”

M. G.

VIGO

–Inicia de la mano de Judith Rodríguez un camino hacia los Juegos de París.

–Así es. Santomé es el maestro de ceremonias, el que nos puso en contacto para tratar de ayudarla y que tenga un mínimo de garantías para poder hacer las competiciones de la Copa del Mundo, que son las que le darán acceso a los Juegos. El problema era que posiblemente no pudiera costearse esas competiciones, con lo que una deportista de su nivel no iba a estar en esos Juegos. Era importante ayudarla en estos momentos y es muy bonito que un deportista patrocine a otro deportista.

–En realidad en eso ya tiene experiencia, con Casales o Fernández...

–En la Scudería Ramilo lo que hacemos, además de llevar a cabo mis competiciones con los raids, lo que hacemos es intentar ayudar también a otros deportistas. Además intentamos apoyar también deporte adaptado y tenemos un equipo magnífico de la Asociación A.S.D.A.N. Su impulsor es un gran amigo mío, Fernando Bastos.

–Siendo deportista empatiza también con las necesidades que puedan tener sus patrocinados.

–Claro. Es muy gratificante poder poner mi granito de arena para ayudarlos. En el caso de Judith, que te digan que posiblemente no puede ir a los Juegos porque no tiene medios para hacer las competiciones, es algo que no podemos dejar pasar. Vamos a hacer que pueda llegar de una forma más fácil o menos compleja.

–¿Y sus retos deportivos?

–Estoy muy feliz. Después de un año y medio que llevo en esto de los raids estamos primeros en el Nacional y quintos en la Copa del Mundo y con posibilidades de mejorar. Esta semana vamos a Polonia, donde tenemos posibilidades de subir a la tercera posición. Si acabamos terceros ya sería una ilusión ir a la gala de la FIA.

–¿Planea repetir experiencia en el Dakar?

–Me gustaría volver al Dakar, no sé si este año o otro, pero este año ya estuve en la presentación en Francia, y posiblemente volveremos al Dakar, con la intención de hacerlo lo mejor posible. Lo intentaremos.