Rodríguez y Mas recargan pilas en Vigo

Nico Rodríguez (Vigo, 1991), bronce en los Juegos de Tokio en la clase 470 junto a Jordi Xammar, y Silvia Mas (Barcelona, 1996), oro en el Campeonato Mundial del año pasado con Patricia Cantero, han iniciado el que será su camino hacia los Juegos de París 2024 como equipo en el 470, que en la próxima cita olímpica pasará a ser mixto. Una pequeña parada en Vigo durante este fin de semana les ha servido para recargar pilas después de haber firmado el séptimo lugar en el Test Event del campeonato del Mundo de 2023, disputado la semana pasada en Holanda. Un resultado que dispara su optimismo y añade un plus de confianza en cuanto a sus aspiraciones de cara a la próxima cita olímpica. La de Holanda fue, además, su primera competición como equipo. Inician así una auténtica contrarreloj hacia los Juegos de París de 2024, ya que Silvia Mas tuvo que pasar por quirófano a principios de año, lo que retrasó su entreno en el agua y en competición. Pese a ese contratiempo, no han podido empezar de mejor manera. “La de Holanda era nuestra primera competición juntos y estamos muy contentos porque hicimos un séptimo lugar en el Test Event del campeonato del mundo del año que viene en La Haya”, subraya el regatista vigués.

“Sabíamos que por el tema de mi lesión igual era un poco precipitado hacer la regata de Holanda, pero al final hemos sacado conclusiones muy positivas porque nos hemos visto bastante competitivos”, coincide Silvia Mas. “Igual es un poco pronto para sentirnos así, pero la verdad es que estamos muy contentos con ese séptimo puesto”, prosigue. La barcelonesa subraya, además, que de la cita holandesa se han traído “una lista de cosas” en las que trabajar para “intentar minimizar los errores más grandes que hemos tenido”.

Mas asume, al igual que su nuevo compañero, que han iniciado una auténtica contrarreloj, cuya meta está en París. “Hemos empezado a mitad de temporada, así que con esa lista de cosas trataremos de minimizar al máximo los fallos que hayamos tenido para sacar el máximo rendimiento al barco”, destaca.

Aquí en Vigo añadirán horas de navegación a su proyecto, con la intención de “intentar ser muy eficientes en los entrenamientos”. Desde Vigo, ya tienen trazada una hoja de ruta que les llevará hasta Turquía a principios de septiembre, donde disputarán el Europeo. Con la intención de no estar “más de una semana sin tocar el agua”, decidieron programar esta escala en la ciudad olívica, a la que tienen previsto regresar “entre la última semana de septiembre y la primera de octubre”, justo antes del Mundial de la clase, que será en Israel la última semana de octubre.

Esta primera temporada juntos ha sido, según insiste Rodríguez, una lucha contra el reloj, condicionada también por la lesión de Silvia Mas en su rodilla. “Ya se encuentra mucho mejor y ya estamos aquí, en la pelea”, anuncia. “Ahora lo que nos hace falta es sumar muchas horas juntos, empezar a coordinarnos, a comunicarnos bien en el barco...”, enumera: “Lo bueno es que la materia prima ya la tenemos; los dos hemos navegado mucho, los dos sabemos bien cómo queremos hacerlo y el entendimiento en el barco es pleno; ahora lo que falta es ir dándole forma a todas esas piezas para que vayan encajando”.

“Estoy muy sorprendida porque sí que es verdad que en tierra o en sesiones duras de gimnasio me noto la rodilla un poco fatigada, pero lo bueno es que siempre puedo hacer todos los ejercicios, con las cargas y los pesos que me tocan y nunca he tendido que parar un entrenamiento”, corrobora Mas sobre su recuperación. “Me noto mucho mejor en el agua que en tierra. No pienso para nada en la rodilla y puedo hacer todos los movimientos”, celebra.

Mas se operó del ligamento cruzado anterior el 17 de enero. “Me hubiera gustado subirme antes al barco y me sentía con la confianza de hacerlo, pero sí que hemos estado esperando a los plazos fijados por el médico y que él lo viera como algo seguro porque lo que no puede pasar es una recaída”, advierte. “El ligamento cruzado requiere una recuperación larga y, de hecho, sí que noto que me cuesta muscular la pierna, pero los médicos siempre te dicen que aunque no veas resultados instantáneos tienes que seguir el proceso; es cuestión de tiempo”, asume, al tiempo que subraya que a causa de la lesión ha tenido que estar seis meses fuera del agua.

Así que en Holanda han podido empezar a recuperar el tiempo perdido, y de la mejor manera. “Estamos muy contentos, siendo conscientes de que todavía no estamos a nuestro mejor nivel, pero estar peleando de tú a tú con los rivales creo que es un indicativo de que con trabajo llegarán los buenos resultados”, valora el vigués. “Ahora toca tener paciencia, tener calma, porque la realidad es que no hay que tener prisa”, añade.

Su compañera también sabe que esta primera experiencia les ha valido también para coger confianza. “Hemos visto allí, pese a ser todo tan precipitado, que somos competitivos y eso, quieras que no, a todo el mundo nos motiva. Llevamos poco tiempo pero sabemos cuál es el camino a seguir, que es trabajar, trabajar y trabajar”, proclama: “Si llegamos más tarde, pues hay que hacer más horas que los demás”.

El “primer objetivo real”, según Nico Rodríguez, será “el año que viene, en el que toca clasificar a España para los Juegos Olímpicos, por lo que hay que tener cabeza y no precipitarse”. “Está claro que nosotros siempre que vamos al agua y vamos a competir queremos hacerlo bien, pero hay que intentar saber gestionar esas emociones y ser más visceral para ser consecuente con los objetivos reales del equipo”, indica el bronce olímpico.

El Test Event de La Haya ha marcado el punto de partida del sueño que tanto Rodríguez como Mas comparten, que no es otro que luchar por una medalla en la cita olímpica de París. Así de claro lo tienen ambos. “Siempre dije que si me metía en otra campaña olímpica era porque realmente creía que podíamos volver a luchar por una medalla y realmente así lo siento”, asegura Rodríguez. “Acabamos de empezar a navegar y, si soy sincero, tengo mucha más motivación de la que imaginaba, porque es cierto que al principio tienes dudas, la incertidumbre...; pero en cuanto volví a ponerme el neopreno y volví a navegar con Silvia sí que sentí esas ganas, ese deseo, y realmente me di cuenta de que tenemos un proyectazo”, anuncia. “Está en nuestras manos y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar bien, con cabeza, y vendrán momentos malos, está claro, pero también otros muy buenos”, asegura.

Dado que el Mundial de La Haya de 2023 va a ser clasificatorio para conseguir las primeras plazas del país para París, en la cita de Holanda estuvieron “todos los equipos fuertes de todos los países”. “Nos hemos reencontrado con toda la flota de barcos, con todo el nivel que hay actualmente, y ha sido muy positivo ver un poco dónde estamos. Entre que terminamos los Juegos y la lesión hace un año que no estamos en el agua y ha sido muy positivo para ver dónde está el nivel de los rivales, dónde estamos nosotros situados en ese contexto y ver cuáles son nuestros puntos débiles y los fuertes”, dice la campeona mundial de la clase.

Así que Mas también tiene claro que no es una osadía soñar con los metales de París. “Somos dos personas que trabajamos muchísimo y tenemos tan claro el objetivo que al final eso hace que muchos entrenamientos sean muy eficientes porque no se tratao solo de entrenar con los ojos cerrados, sino que hay que entrenar, parar, analizar, volver a repetir... Ese es nuestro punto fuerte, la capacidad de análisis conjunto con los demás miembros del equipo que hace que podamos ser más eficientes”, dice Mas, convencida “al cien por cien” de que el reto es estar en la cita parisina optando a lo máximo. “Los dos lo tenemos clarísimo. Es el objetivo y si seguimos por este camino seguro que llegarán alegrías”, anuncia.

Ambos repiten, como un mantra, que “el año que viene será clave”. “Comparada con la campaña olímpica anterior, que fueron cinco años –debido al aplazamiento de los Juegos a causa del COVID–, un auténtico maratón, ésta van a ser dos y es una contrarreloj, sobre todo dadas las circunstancias, porque nuestros rivales ya han empezado entre seis meses y un año antes que nosotros”, dice el vigués, convencido de que “con trabajo, calma y buena letra” lograrán superar cualquier inconveniente.

“Lo bueno es que estamos muy navegados, conocemos mucho el barco, estamos en la misma línea a la hora de ver cómo podemos desarrollar las cosas o por dónde sacar mayor rendimiento al barco y, en ese aspecto, estamos muy contentos. Eso hace el trabajo muy fácil y simplemente con horas se consiguen estas cosas”, afirma.

Aunque ya se conocían de antes, fue Silvia Mas la que dio el primer paso para que ambos formasen equipo. “Fue la primera que levantó el teléfono”, rememora. “Yo todavía estaba un poco con la ‘resaca’ de después de los Juegos y ella fue la primera que levantó la mano”, reconoce. “Pero sí que es cierto que yo sabía que en caso de seguir mi llamada iba a ser hacia ella. Estaba claro. Es la mejor patrona que hay, campeona del mundo en 2021, y no podía tener mejor compañera a día de hoy”, afirma el vigués. “Nos conocíamos de estar cinco años trabajando juntos compartiendo equipo, viajes, emociones, y al final ya éramos viejos conocidos. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar, tener la cabeza en su sitio y las cosas irán llegando”.

“Nico es un tío súper honesto y súper trabajador y sabes que si tiene un objetivo entre ceja y ceja va a hacer todo lo posible para que el equipo estemos a una. Sentirte bien en tu propio equipo es lo más importante”, dice una Silvia Mas encantada con el ambiente que se ha encontrado en Vigo, a donde no volvía desde hacía años. “Hasta los 15 años venía a la Semana del Atlántico, las hacía todas”, rememora, encantada con la hospitalidad y cariño con los que han sido acogidos en Vigo.