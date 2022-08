💥CAMPIOAS DE EUROPAAA!!!💥 Non hai palabras! Nikol Carulla e Lucía Rodríguez proclámanse CAMPIOAS DE EUROPA de dobles feminino. Primeira medalla de OURO🥇 na historia do bádminton galego nun Campionato de Europa. Tampouco temos palabras para @rafabad8 , GRAZAS GRAZAS e outra vez GRAZAS polo esforzo e dedicación cara o bádminton galego! Grazas a todas as persoas que facedes posible que este deporte siga evolucionando e tendo máis visibilidade. ISTO SOLO É O COMEZO! PARABÉNS E A DISFRUTALO!💙🤍🏸 CB A Estrada Bádminton Suflenorsa As Neves Clínicas on Federación Española Bádminton Xunta de Galicia Iago Roel Rodrigo Sanjurjo Pose Manu Brea Rafael Vazquez LopezDeporte Galego