Fue mucho más que un amistoso. Fue un partido muy emotivo. En primer lugar, porque se recaudaron fondos a favor de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica y el potente altavoz mediático del fútbol, la más importante de las cosas menos importantes, permitió a Juan Carlos Unzué, ejemplo de superación donde los haya, pedir ante más de 90.000 personas que se desbloquee y tramite la Ley ELA. También porque Xavi Hernández y Pep Guardiola, alumno y maestro, libraron su primera batalla en los banquillos y lo hicieron en el templo que tanto les adora. Y, por último, porque el renovado Barça demostró ante el Manchester City que está más que capacitado para mirar a la cara a los mejores equipos del continente.

No existen amistosos entre los grandes equipos. Barça y Manchester City alinearon onces con algunas bajas importantes –Lewandowski, Haaland, Ter Stegen, Ederson, Pedri y De Bruyne fueron suplentes–, pero ambos equipos saltaron al ‘verde’ con ganas de vencer el envite. Por parte culé, las cuatro ‘vacas sagradas’ volvieron al once, Koundé fue compensado por los problemas con su inscripción y Frenkie de Jong y Aubameyang, cuyo futuros están en el aire, también fueron de la partida. El City concedió minutos a jóvenes promesas como Sergio Gómez, Rico Lewis o Cole Palmer, pero también presentó un elenco competitivo con Bernardo Silva, Mahrez, Julián Álvarez, Phil Foden y compañía. El portugués, pretendido por el club blaugrana, fue ovacionado cuando fue anunciado por megafonía.

El encuentro empezó con un ritmo frenético, impropio de un duelo benéfico entre dos conjuntos en pleno inicio de competición. ‘Auba’, con un remate de cabeza, Kessie, con un disparo que se estrelló contra el palo, y Raphinha, mediante un chut seco, estuvieron a punto de adelantar al Barça a las primeras de cambio. El City, liderado por un osado Palmer, atacó con más timidez, pero golpeó primero. Álvarez aprovechó un error grave de Iñaki Peña, al que se le escapó de las manos un tímido balón centrado desde la izquierda del ataque, en el minuto 20. El alicantino, al menos, tuvo la oportunidad de redimirse poco después, con una buena intervención para evitar el tanto de Bernardo Silva. El City contó con una nueva gran oportunidad para marcar, pero el intento de Palmer tras una pérdida de Koundé en la frontal del área no encontró portería.

Sí que lo hizo, para cumplir con su habitual cita con el gol, un tiro potente de Aubameyang. Al gabonés se le caen los tanto de los bolsillos independientemente del rival y de las circunstancias. Si su salida al Chelsea se acaba rubricando, Xavi le echará de menos. Igualó el choque con una diana que evidenció su increíble voracidad en los metros decisivos por mucho que Stefan Ortega pudiera haber cubierto mejor el palo corto.

Dos intervenciones espectaculares de Iñaki Peña para frustrar a Julián Álvarez dieron comienzo a una reanudación en la que el Manchester City dio un paso adelante. Jordi Alba felicitó al joven portero, que aprobó con buena nota –fallo al margen– el examen. El Barça perdió el dominio y sufrió para tener el control del esférico, pero tampoco fue sometido por su rival. Ambos equipos efectuaron numerosos cambios y, como suele suceder en este tipo de compromisos, la intensidad disminuyó considerablemente a medida que transcurrieron los minutos. A la hora de juego, sin embargo, Peña volvió a realizar una parada magnífica.

Haaland y Bernardo Silva, ovacionados

Cuando peor estaba jugando el conjunto blaugrana, Gavi recuperó el balón en zona peligrosa tras un mal servicio de De Bruyne. Memphis no pudo superar a Ortega, pero Frenkie recogió el rechace para marcar. La alegría duró muy poco, pues Cancelo hizo un pase de la muerte a Palmer en una gran acción colectiva con la que el City igualó el encuentro. Justo después entró un Haaland al que el Camp Nou recibió con una ensordecedora ovación. Las grandes estrellas siempre son bienvenidas en el feudo culé. El noruego no pudo reencontrarse sobre el terreno de juego con otro de los mejores ‘killers’ de Europa, Robert Lewandowski. Pese a que los aficionados se lo pidieron varias veces a Xavi, el polaco no se vistió de corto. Tampoco lo hicieron Ter Stegen, Ronald Araujo , Pedri y Dembélé

El espectáculo futbolístico disputado en una noche muy calurosa en la Ciudad Condal estuvo a punto de finalizar con triunfo barcelonista gracias al gol de otro delantero cuya continuidad no está asegurada, Memphis Depay. El neerlandés marcó a placer después de una buena asistencia de Sergi Roberto, que pudo celebrar con una buena actuación una jornada muy especial para él, pues su madre falleció en 2019 víctima de la ELA. En el tiempo de añadido, Haaland provocó un penalti y Mahrez, desde los once metros, no perdonó. El resultado, no obstante, fue lo de menos importante. Empataron Barça y City. Ganó la vida.