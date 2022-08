Marta Domínguez apunta más alto

La viguesa Marta Domínguez (2001) cerró el pasado fin de semana en Hamburgo una temporada de ensueño, donde finalizó en la cuarta posición del Campeonato de Europa Individual. Pero no fue el único logro de Domínguez, ya que también este año logró ir al Mundial, al Europeo por equipos (con el que logró el ascenso a Primera División con el combinado nacional femenino) y completó su primer curso en el PSA, el circuito profesional de squash. Actualmente ocupa el puesto 72 del ranking ya prepara una nueva temporada en la que su objetivo se centra en “ver hasta dónde soy capaz de llegar”.

En Hamburgo cedió ante la belga Nele Gilis en semifinales, y tampoco pudo con la francesa Mélissa Alves, que la superó por 11-6, 11-6 y 11-5 en la lucha por el bronce. Pero en su cuenta particular se lleva la satisfacción de haber podido derrotar a rivales de la talla de la suiza Cindy Merlo (44) o de la francesa Enora Villard (42), mejor posicionadas que ella en el ránking. “Son dos resultados mejores de lo que me esperaba porque, a priori, ellas eran favoritas”, reconoce. Luego, en semifinales, ante la 12 del mundo, “conseguí hacerle un juego”. “Perdí, pero el resultado ha sido muy bueno”, valora: “Ha sido una buena experiencia medirse a jugadoras de este nivel y una buena oportunidad para aprender”.

Para este Europeo España seleccionó también a Cristina Gómez, actual campeona de España. “Yo fui campeona de España en 2021, pero este año justo el día del torneo di positivo en COVID”, se lamenta, destacando este hecho como una de las “espinitas” que se le han quedado por cumplir esta campaña.

El Europeo cierra, sin embargo, un gran año para su proyección internacional: “Fue mucho mejor de lo que esperaba. Era el primer torneo de la temporada, ahora en agosto, pero fue una experiencia muy buena, además de lograr un resultado que no me esperaba. Me ha venido muy bien y he ganado confianza para la temporada que empieza”, reconoce.

Este año, además, la viguesa, que acaba de cumplir 21 años, también disputó por vez primera las World Series, en El Cairo. “Justo hace un año empecé en el circuito profesional y mejor no me ha podido ir porque subí un montón de puestos (ganó las citas de Stuttgart y Barcelona), tuve la oportunidad de ir al Mundial, con la selección española por equipos subimos a Primera División, ahora he quedado cuarta de Europa... Mejor no ha podido ser”, afirma. “La única ‘espinita’ ha sido la del Campeonato de España, que no pude disputarlo por el COVID, pero la verdad es que el año pasado fue como un sueño. En todos los torneos disputados llegué mucho más lejos de lo que me esperaba y eso fue lo que me hizo ganar puestos en el ranking; espero que este año vaya mucho mejor”.

El 10 de septiembre se va a Canadá, donde su intención será seguir ganando experiencia y “aprender de mis rivales”. A día de hoy ha logrado dedicarse profesionalmente al squash, aunque lo compagina con sus estudios de INEF, en Pontevedra. “Para mí lo más importante, por ahora, es acabar mis estudios”, asegura la jugadora del Squash de Pontevedra. “Compaginarlo es difícil, tengo la suerte de que en la universidad me dan facilidades, pero me gustaría acabar la carrera ya este año para poder centrarme más en el squash”. Con el cierre del Rías do Sur desde hace cinco meses tiene que desplazarse a Santiago o, sobre todo a Vigo, para entrenar y le resulta más difícil cuadrar horarios.

“Entrar en el top 50”, próximo reto con Xisela Aranda como referente

“Entrar en el top 50”. Es el reto que se fija a medio plazo Marta Domínguez. Repetir experiencia en Europeos y Mundiales también forman parte de la lista de objetivos de la viguesa. “Me gustaría seguir haciéndolo como hasta ahora y ver hasta dónde puedo llegar”. En París 2024 el squash se quedó muy cerca de ser incluido en el programa. “Eso sería muy importante porque los deportes que están dentro de los Juegos reciben más ayudas y sería un gran impulso para el squash. Es una pena lo de París, pero tengo la suerte de que tengo 21 años y ojalá todavía haya alguna oportunidad más para que entre en un programa olímpico y pueda representar a España”.

Marta Domínguez se inició en el squash, con 11 años, a la vez que su hermana melliza, María. “Ahora está estudiando Biotecnología y está mucho más centrada en sus estudios”, puntualiza. Atrás quedaron esas épocas, en categorías inferiores, en las que ambas rivalizaban por los títulos nacionales. “Competía muy bien y era de las mejores en España”, dice con orgullo. Xisela Aranda (con siete títulos nacionales) también es un gran referente para ella. “Yo empecé en las escuelas deportivas. Justo después de mis entrenamientos entrenaba Xisela Aranda y era mi ídolo. Era un sueño para mí poder llegar a ser campeona de España. Nos llevamos muy bien y ahora mismo tengo el mismo entrenador y preparador físico que tuvo ella en su etapa en Pontevedra y es como que seguimos el mismo camino”.