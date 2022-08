La hecatombe que nadie se podía ni imaginar, sucedió ayer en Cesantes. Ni los más viejos del lugar podían creerse el revolcón que Samertolaméu-Oversea le dio ayer por la mañana, a la Liga Gallega de Traineras-Trofeo Xunta de Galicia 2022. Cuando Bueu-Teccarsa tenía todo a su favor y con cinco puntos de ventaja en la clasificación general, se cayó ayer a la séptima plaza y cerró el día con un punto por debajo de sus directos adversarios.

La jornada de ayer por la mañana en aguas de Cesantes reivindicó, en cierto modo también a los equipos más modestos, por decirlo de alguna forma, y así Rianxo, vencedor en la segunda de las tres series se vio en algún momento en el crono, como campeón de la XXXVI Bandera Concello de Redondela que ayer se disputó frente a los muelles de Cesantes. Así fue segundo en la general y Mecos, tercero con Cesantes-Rodavigo, organizador y anfitrión, en un sorprendente cuarto puesto en la general, tras una regata en solitario admirable.

Es indudable que el viento que entró mucho más virulento en la tercera serie, tuvo una influencia decisiva en los resultados, pero también hay que tener en cuenta que en la tercera serie, la de los favoritos, el viento incómodo de través era igual para los cuatro contendientes, Samertolaméu-Oversea, Bueu-Teccarsa, Tirán-Pereira y Chapela-Wofco, quien por cierto falló en una de las cinco viradas de los seis largos que tenía el campo de regatas y tuvo que rectificar, perdiendo unos segundos eternos, y que le llevaron a una inimaginable 12ª posición en la general. Samertolaméu se adaptó a las condiciones y el resto de sus rivales en la última tanda se estrellaron con estrépito.

La lucha fue frenética en esta serie final. Samertolaméu-Oversea, sabía que tenía que jugar sus últimas bazas después de la debacle del sábado en Mugardos en que fue tercero y se puso en cabeza con rapidez, adaptándose muy bien al oleaje y fuerza del viento. A mitad de recorrido fijaba 9 segundos por delante de Bueu-Teccarsa que no quería perder la estela. Pero en la última virada los de Meira fijaban 13 segundos por delante de Bueu y la victoria la tenían clara, pero no así el crono, y su lucha fue soberbia para no perder la marca que podía dar o quitar. El fuerte viento era otro gran enemigo, y no sólo para los de Meira, sino también para Bueu y Tirán, que se mantenía en segundo y tercer lugar, porque Chapela ya había certificado su caída en la clasificación. Los tiempos eran notablemente peores que las series anteriores salvo en el caso de Meira que sí se mantuvo a flote en esas condiciones.

Victoria por tanto de Samertolaméu-Oversea en la Bandera Concello de Redondela y ascenso al liderato en la Liga Gallega. Muy curioso el desarrollo de los de Meira de los que hay que destacar el coraje para recuperar la situación y ahora ser el líder. El sábado caían terceros en Mugardos y hoy tomaban la salida con 5 puntos por debajo de Bueu en la general y ahora ambos son directos rivales para la victoria de la Liga en un último duelo, a todo o nada.

Pero Bueu-Teccarsa no ha perdido nada. Todavía queda la última regata el próximo sábado en la bahía coruñesa del Orzán en la regata del Trofeo Bandera Teresa Herrera, y Bueu-Teccarsa y Samertolaméu-Oversea tienen el duelo final para la conquista de la Bandera de la Xunta 2022. Un punto de ventaja para los de Meira, pero muy al alcance de Bueu, porque en caso de empate el vencedor sería Bueu-Teccarsa. Eso lo sabe bien Samertolaméu-Oversea y el duelo será de infarto y dientes apretados. El que gane el sábado será el campeón.

Bandera femenina

En el puerto de Aguiño-Ribeira, se disputó ayer la III Bandera Femenina Concello de Ribeira con la victoria indiscutible de las atletas del CR.Cabo da Cruz con una superioridad inalcanzable.

En el primer largo ya pusieron agua por medio de sus más directas adversarias del C.R.Chapela-Wofco y poco a poco, palada a palada, siguieron ampliando su ventaja con ritmo contundente. Chapela-Wofco lo intentó, pero las chicas de Cabo no dejaron ninguna posibilidad. Incluso Mugardos-Cabana Ferrol que era tercera, luchó por mantener su estela y plaza ante la cercanía de Tirán-Pereira, en el crono, vencedor en la segunda serie por delante de Castropol y Rianxo. En la primera, el vencedor fue el Náutico Riveira superando a Puebla y Salgado-Perillo.

Las chicas de Cabo da Cruz están ahora en situación privilegiada con 87 puntos sobre Chapela-Wofco, segundo con 82 puntos. Una diferencia de cinco puntos imposible, salvo otra hecatombe como en la Liga A, ayer en Cesantes. Que todo puede suceder.