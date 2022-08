Modric es uno de esos futbolistas para los que no existen antídoto. Es un violinista que va flotando por el campo mientras toca su propia melodía, que juega a algo diferente al resto y tiene el don para cambiar el destino de un partido, de un equipo, de una temporada... Ayer el Celta se unió a la larga lista de víctimas de ese infinito talento que no parece envejecer. Al croata le bastó un segundo de inspiración para apagar la sublevación de los vigueses y estropear esa primera parte en la que los vigueses habían sometido en muchos momentos al campeón de Europa hasta obligarle a comportarse como un equipo de menor altura. Pero apareció Modric, sacó de la nada un golazo que heló la sangre de Balaídos y el segundo tiempo, con metros para correr, el Real Madrid hizo valer esa pegada de boxeador que tiene para cobrarse una factura excesiva que en absoluto hace justicia a lo sucedido en Balaídos. El contundente marcador también llega como consecuencia del carácter y la filosofía del Celta. Otro se hubiese preocupado por jugar el segundo tiempo con el paraguas desplegado para evitar mayores daños, pero los de Coudet insistieron de forma honesta en busca de un imposible que no hizo otra cosa que desplegar una alfombra roja para las piernas rápidas y frescas que Ancelotti tiene a su disposición. Y ocurrió lo inevitable.

Antes de que Modric se hiciese presente en el estadio vigués la ceja de Ancelotti subía y bajaba sin control. Señal de que el partido iba por un camino que no le gustaba al italiano. El Celta, un equipo que no engaña a nadie porque ni un solo día renuncia a su espíritu, acogotó al Real Madrid hasta provocarle numerosos errores y a partir de ellos construir situaciones de peligro. Coudet vistió al Celta con el traje que anunció la víspera y que tan buenas sensaciones le había dejado ante el Espanyol. Ayer también le funcionó de salida. Culpa en gran medida de Beltrán que cada día que pasa es mejor futbolista. Con la espalda protegida por Tapia, el centrocampista vigués gobernó la primera media hora de juego e inclinó el campo hacia la portería de Courtois. Casi siempre orientando el juego hacia la banda de Hugo Mallo donde el Celta supo explotar la falta de ayudas a Mendy. Faltó en ese tramo apenas un poco de precisión en los envíos para encontrar a Iago Aspas o Gonçalo Paciencia –que siempre le ganaba el pulso a los centrales blancos–. En esas estaba el partido cuando en una de las primeras llegadas del Real Madrid al área de Marchesín, un remate encontró la mano de Tapia. Gil Manzano se fue al VAR y señaló el punto de penalti donde Benzema anotó con la suficiencia habitual. El Celta mostró mandíbula en ese momento. Encajó el golpe con firmeza y siguió con su idea, como si el gol de Benzema le hubiese entrado por un oído y salido por el otro. Y eso que la amenaza era evidente porque el Real Madrid dio otro paso atrás con la idea de cazar la espalda de la defensa de un Celta que no dejó salir al rival de su campo. En una de esas llegadas Paciencia, un “creyente” convencido, volvió a ganarle el duelo a Militao y el cabezazo del portugués encontró la mano, fuera de lugar, del central madridista. Otro penalti que Iago Aspas aprovechó para romper esa mala racha que le perseguía cada vez que tenía a Courtois delante. Llegaron entonces los mejores minutos del Celta que pudo desequilibrar en un disparo de Cervi fuera y en otro cabezazo de Paciencia. Descargaban los vigueses con intensidad gracias a las llegadas de Galán y el empuje de su medio del campo. Solo Oscar se sintió de nuevo algo perdido en ese escenario. Es ahora mismo un futbolista en busca de su posición y conviene que no tarde en encontrarla. Ese problema no lo tiene Modric que hace tiempo que sabe cuál es su razón de ser. Se acercaba el partido al descanso cuando el croata recibió un balón en la zona de medios. Tapia perdió el pie y eso le permitió obrar su magia. Se perfiló y colocó con suficiencia el balón cerca de la escuadra izquierda de Marchesín. El Real Madrid había sacado de la nada un marcador que en absoluto hacía justicia a lo sucedido, pero que convirtió el segundo tiempo en un paseo militar. El gol de Modric lo cambió todo. Porque aunque el Celta se fue en busca del área de Courtois e incluso dispuso de alguna oportunidad para igualar (sobre todo en un disparo de Paciencia que salió desviado por muy poco), el Real Madrid se encontró una autopista para poner en juego a sus velocistas. La presión del Celta ya no era la misma. Comenzó a faltarle el aire mientras el cerebro de Modric seguía perfectamente oxigenado. Un pase prodigioso del croata dejó a Vinicius mano a mano con Marchesín para que el brasileño –bien sujetado por la defensa viguesa– marcase el tercer gol tras regatear al portero argentino. El Celta, pese a los nubarrones que amenazaban con descargar un diluvio, siguió sin chubasquero por el campo, persiguiendo una fábula. Tras otra pérdida en el área de Courtois, el Real Madrid salió en estampida y Valverde, que no se cansa nunca, acertó con un disparo cruzado a anotar el cuarto tanto. Fue el momento en el que Coudet comenzó a regalar minutos a los meritorios del banquillo. Los cambios fueron su manera de izar la bandera blanca. Hazard tuvo el quinto en otro penalti, pero Marchesín, que hasta el momento solo habia podido recoger balones del fondo de la portería, hizo una gran parada al belga y cazó también el posterior rechace de Benzema. Un pequeño consuelo para el argentino. Un instante antes Balaídos, en un ejercicio de buen gusto y de respeto al fútbol, había despedido con sonoros aplausos a Luka Modric, el hombre que había apagado el amago de motín del Celta.