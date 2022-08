Roi Rodríguez volvió a subirse a un podio europeo en categoría absoluta. Seis años después del bronce logrado en Moscú, el palista del Kayak Tudense logró ayer en Múnich la medalla de plata formando parte del K4 1.000 metros español junto a Francisco Cubelos, su compañero en el club tudense Pedro Vázquez e Íñigo Peña. La final fue un gran dueño ante la embarcación alemana que doblegó finalmente a los españoles.

Esta es la primera medalla de los gallegos en este Europeo, una competición que se disputa poco después del Mundial y en el que muchas de las grandes referencias del piragüismo español no participan. El hecho de que cambien algunas distancias influye poderosamente. por ejemplo sucede en el K4 que en el Europeo se va a los 1.000 metros cuando en el Mundial se disputó sobre 500 metros (misma distancia que habrá en los Juegos Olímpicos de París 2024). Ante esta disyuntiva era evidente que los Craviotto, Cooper, Germade y Arévalo no estarían en el Europeo. Necesitan descanso y competir en el doble de distancia no supondría ninguna mejora extra. Por lo tanto la Federación Española envió un equipo en el que incluyeron a Roi Rodríguez, que está intentando clasificar para París con Carlos Pérez en el K-2 1.000. Y la experiencia ha sido muy positiva porque se subieron ayer al podio tras librar un gran duelo con Alemania. Ganaron los germanos con un tiempo de 2:53.174, solo medio segundo más rápidos que los españoles. Tercera fue Hungría a casi dos segundos de la medalla de plata.

La otra gran noticia del día para los representantes gallegos fue la victoria en su semifinal de Antía Jácome en el C-1 200 metros. La pontevedresa, una de las grandes esperanzas del piragüismo nacional, dio una muestra impresionante de fortaleza y es una de las firmes esperanzas de medalla durante el fin de semana. Hace solo un año consiguió el diploma olímpico en Tokio después de meterse a última hora en la cita en Japón. Ayer dejó claro que sus problemas físicos de hace unos meses están olvidados y sus opciones de podio son más que evidentes.

Medalla

Por otro lado, María Corbera conquistó la medalla de oro en la categoría C1 500 de sprint. Es la segunda medalla de oro de la piragüista madrileña tras la que logró en Copenhague 2021. Y no fue la última medalla de la delegación española porque, además del K4 en el que paleaba Roi Rodríguez, porque el K2 1.000 en categoría femenina, formado por Begoña Lazkano y Laia Pelachs, ganaron la medalla de bronce en la prueba superadas por las embarcaciones de Hungría y Polonia, respectivamente, con un tiempo de 3:36.942, a tres segundos de la medalla de oro (3:36.942).