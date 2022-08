Gran Peña Celta C y Coruxo disputaron un nuevo amistoso de pretemporada, en donde los dos entrenadores, Srdan Bajcetic y Jacobo Montes, comenzaron a dar pincelas de lo que pueden ser los once iniciales que arranquen en unas semanas la competición. Fue un partido con una parte para cada equipo. Comenzaron mucho más metidos los de O Vao, que tuvieron más posesión del esférico, consiguiendo llegar con más claridad a la portería defendida por César. No obstante, no fue hasta la recta final, cuando Youssef rompió la igualada inicial.

Final na Madroa@RCCelta C 2@CoruxoFCoficial 2

Goles do Coruxo @YoussefAlWatani @Mateo8_ — Coruxo FC ⚒️ (@CoruxoFCoficial) 17 de agosto de 2022 Al inicio de la segunda parte Mateo marcó el segundo tanto. Los jugadores del Coruxo levantaron el pie del acelerador, permitiendo que los célticos estuvieran más cómodos en el centro del campo. Rivera, ex del Coruxo, recortó diferencias a poco menos de media hora para el final, rematando la faena cinco minutos después al aprovechar una pérdida al marcar el segundo tanto.