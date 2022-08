Berto se muda al “paraíso” de Jaén

El ala vigués Alberto Hernández Fernández (9/06/2001) se ha subido al tren de los sueños, cuyo destino radica en Jaén, uno de los clubes punteros del fútbol sala nacional. Berto, como se le conoce futbolísticamente, ha fichado por el filial del club jienense, que milita en Segunda División B.

Berto ha aceptado la propuesta para intentar cumplir su sueño de jugar en la LNFS y convertirse en jugador profesional, aunque para ello haya tenido que hacer como otros tantos talentos del fútbol sala vigués e irse fuera en busca de un futuro mejor.

Tras unos días acoplándose a su nuevo equipo y destino las sensaciones, por ahora, son insuperables. “Jugaré en el Grupo 5 de Segunda B, que aquí es un poco más competitivo”, asegura. “Mi idea es intentar hacerlo lo mejor posible y empezar a contar con alguna convocatoria con el primer equipo”, anhela.

Consciente de que pasa a formar parte de uno de los clubes punteros del fútbol sala nacional, sabe que las oportunidades de seguir progresando se multiplican ahora para él. “El Jaén está en el top 4 de España y en el top 10 mundial”, destaca. “Aquí en Jaén se vive mucho el fútbol sala y la acogida de la ciudad ha sido muy buena, por lo que estoy muy contento, muy feliz y con muchas ganas”.

Máximo goleador con el Ganomagoga IES Coruxo hace dos años, en Tercera División, compartió dicha condición el pasado año, en Segunda B, con Yago. “Marcamos 21 goles cada uno”, destaca. Para su nueva etapa no habla de números. “No soy de ponerme cifras, mi intención es ayudar lo máximo posible al equipo y aportar lo máximo que pueda para devolverle la confianza al club, que son los que han apostado por mí y por eso hoy puedo estar aquí”.

El vigués empezó jugando al fútbol 11 en el Colegio Hogar. El salto a las canchas lo dio de la mano de Lucas Fernández, que lo reclutó en juveniles de primer año. “Siempre he ido de su mano”, destaca. En su primer año en el IES Coruxo logró el ascenso de categoría y el año pasado “logramos el objetivo de salvarnos y de mantener un equipo en Segunda B, algo importante para que la ciudad pueda seguir optando a tener algún día un equipo profesional”, destaca.

Ante ese escenario, su cambio está “muy meditado”, en busca de un salto en su carrera. “Ahora mismo en Vigo el equipo de más categoría es el Coruxo y luego hay muchos jugadores con mucho nivel en Vigo, pero que cuando quieren dar el salto, por desgracia se tienen que mover de ciudad. Es una pena que una ciudad tan grande no le de más apoyo a un deporte tan bonito como este”, se lamenta. Y no es por falta de calidad, ya que existe una prolífica cantera. “Hay muchos jugadores buenos, cualquiera de mis compañeros de estos dos últimos años, sin ir más lejos, en el IES, son jugadores de mucha calidad que podrían estar perfectamente en otros sitios, lo que pasa que al final tienen su vida, sus trabajos en Vigo y no pueden dar ese salto”.

Un salto que, en su caso, sí se ha atrevido a dar. “Tengo 21 años y me ha surgido esta oportunidad que es una buena opción para intentar cumplir ese sueño que tengo desde que era niño”, reconoce el ala vigués, que indica que “cuando eres niño piensas en poder jugar en lo más alto y, ahora mismo, ya solo ver el primer equipo del Jaén y ya solo poder compartir el mismo vestuario o el mismo estadio que ellos, me parece un animalada. Estoy entrenando con gente que es campeona del mundo, que tienen título de liga y demás”, destaca.

Esa profesionalización que empieza a experimentar en todos los niveles. “Es un club tan grande que a nivel instalaciones, a nivel club está muy avanzado todo. Luego, además, la ciudad apoya mucho al fútbol sala. Tú vas por la calle y te encuentras a un montón de gente que va con las camisetas, te para, te saluda... Al final es una ciudad pequeña en la que te conoce todo el mundo y está muy bien”.

En el aspecto técnico también muestra su ilusión por trabajar a las órdenes de dos entrenadores como Dani Rodríguez, que dirige el primer equipo del Jaén Paraíso Interior, nombre que adquiere por su patrocinador, y de Javi Garrido, que dirige el filial. “Ambos son dos personas muy cercanas que me han ayudado mucho”, reconoce: “Lo que estoy aprendiendo me está ayudando un montón tanto a nivel deportivo como personal”.

En cuanto al reto deportivo, Berto reconoce que el filial del Jaén lleva años trabajando para conseguir el ascenso a Segunda División. “El año pasado perdieron ante el Gran Canaria, que fue uno de los clubes que ascendió, pero este año vamos a volver a intentarlo. Tenemos un proyecto muy joven y venimos todos con muchas ganas de demostrar cada uno lo que somos. Hay muchos clubes en el grupo que se han reforzado con fichajes conocidos, con gente incluso ya ha jugado en primera, pero nosotros vamos a estar todos los partidos dando caña, seguro”.

Con la ilusión por su nuevo proyecto, mantendrá también un ojo, y parte del corazón, en Vigo, donde además llegó a ser entrenador de las categorías inferiores en su anterior destino. “Yo tengo a mi familia allí, mi hermano es el director deportivo de la base y desde siempre el IES me ha tratado muy bien y le deseo lo mejor tanto al club como a sus jugadores. Espero que este año consigan sus objetivos”, afirma el jugador, que en Jaén seguirá con sus estudios en un Ciclo Superior de Anatomía Patológica.

“Cuando me llegó esta oportunidad no sabía qué hacer. Estás cambiando tu vida, lejos de casa”, reconoce, pero el apoyo de su familia y de su entorno nivelaron la balanza. “Me dijeron que era una oportunidad que muy pocas veces llega”. Pero para él sí que ha llegado. Y no ha dudado en subirse en ese tren que le lleva por primera vez fuera de Vigo, a ese “paraíso” soñado desde que era un niño: “Estoy cambiando de un club que lo hace muy bien pero que no es profesional, a un club lejos de casa pero que sí es profesional”.