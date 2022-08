Miguel Ángel López se proclamó ayer campeón de Europa de 35 kilómetros marcha en Múnich tras completar una carrera que dominó de principio a fin por el circuito urbano de Odeonsplatz. El murciano, de 34 años, salió muy confiado en sus posibilidades y, al paso por el kilómetro cinco, tomó la delantera para comandar la carrera en solitario hasta el final, parando el cronómetro en 2h26:49.

Por su parte, la marchadora catalana Raquel González completó el recital español de ayer en la prueba de marcha al acabar en segundo lugar y colgarse la medalla de plata en la carrera de 35 kilómetros. La marcha, la especialidad que más éxitos ha dado al atletismo español en su historia junto al mediofondo, ha reverdecido en Múnich con las actuaciones de López y González. El murciano volvía a subir a lo más alto del podio continental ocho años después del Europeo de Zúrich (2014) y amplía un palmarés que también incluye un oro en el Mundial de Pekín (2015), así como un diploma olímpico en Londres 2012 y un título de campeón del mundo por equipos este año en Omán.

“Supone mucho ganar esta medalla siete años después de Pekín. En este tiempo ha habido compañeros que lo han hecho muy bien y ser campeón de Europa de nuevo es algo muy grande. Sabía que tenía cosas buenas que ofrecer y, aunque ha pasado tiempo, siempre he mantenido la fe, la esperanza y sabía que en algún momento podía salir algo así”, dijo Miguel Ángel López tras concluir su carrera.

El alemán Christopher Linke (2h29:30) y el italiano Matteo Giupponi (2h30:34) se colgaron la plata y el bronce en la carrera masculina, donde el español Manuel Bermúdez (2h32:31) fue cuarto. Marc Tur, por su parte, fue descalificado.

“Estoy muy contenta. Salimos a por el oro y me llevo una plata. Uno no puede salir pensando en no quedar lo más arriba posible. Estoy contenta porque es la medalla de plata de un campeonato de Europa, los que trabajan conmigo son conscientes de lo que teníamos y al final lo hemos conseguido”, añadía, por su parte, Raquel González, que finalizó a 2:11 de la campeona, la griega Antigoni Ntrismpioti.

Antía Chamosa finaliza decimoquinta