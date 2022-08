El vigués Adrián Alonso, “Pola” abre un nuevo capítulo en su carrera deportiva con su mudanza a Italia, donde militará en el Asd Sandro Abate Five, de la Serie A transalpina. Un nuevo reto que le llena de ilusión y que le permite explorar nuevos horizontes tras su paso por el S.C. Braga de la liga portuguesa el pasado año. Tras sopesar diferentes propuestas, ha decidido apostar por la oferta italiana, porque le han presentado un proyecto competitivo, algo primordial para un jugador como él, con un gen competitivo que le lleva a querer seguir ganando pese a haber conquistado en su etapa en las filas del Movistar Inter hasta 18 títulos en 10 años.

–¿Cómo afronta esta mudanza a Italia para iniciar una nueva etapa en las filas del Sandro Sabate Five?

–Con ilusión, la verdad. Empieza una nueva etapa, una nueva experiencia, un país nuevo... Soy una persona que no tiene miedo de salir y vivir nuevas experiencias, así que estoy muy ilusionado.

–Estuvo 10 años en el Inter Movistar antes de recalar en el SC Braga, su último destino, ¿cómo ha sido su experiencia en la liga lusa el pasado año?

–Ha sido un año muy bueno. Me he sentido muy cómodo en el equipo y en la ciudad aunque acabó de una forma diferente a lo que yo tenía pensado porque los resultados colectivos no fueron los esperados por parte del club. Pero bueno, esto es deporte y hay que saber que esto tiene una forma de ser peculiar y hay que tomárselo así.

–¿Y cómo surgió entonces esa opción de irse a la liga italiana?

–En junio, cuando ya me comunican en Braga que la intención es que nuestros contratos se acaben, hablo con mi representante y empezamos a buscar diferentes opciones, entre las que estaban Italia, España, también aparecieron cosas de Indonesia o Kuwait. Al final me decanto por Italia; es algo que me llamaba y escojo esa oferta y la verdad es que tengo ilusión, muchas ganas de empezar allí.

–¿Qué decantó la balanza a favor de la oferta del Sandro Abate?

–Todo el conjunto de la oferta: el país, la propuesta económica. Es un club que ha hecho un proyecto bueno este año para intentar luchar por la liga... La distancia, porque aunque tenía ofertas de destinos más lejanos en este momento de mi carrera he preferido irme a Italia, quién sabe si en el futuro me iré más lejos o no; y el interés por parte de ellos por querer ficharme.

–¿El proyecto de este año le permite entonces mantener ese gen competitivo que le caracteriza?

–Evidentemente. Yo necesito competir. El día que me retire tengo que buscarme algo que me llene tanto como me llena competir y sí que es verdad que el Sandro Abate me ha dado esa opción. Se ha hecho un proyecto bueno, hay gente que conozco allí jugando y la idea es esa: luchar por estar en lo más alto allí en Italia.

–Por referencias de otros jugadores con los que ha hablado, ¿qué radiografía ha podido hacer de la liga italiana en la que jugará la próxima campaña?

–Es una competición de un nivel alto, es verdad que puede ser que no alcance el de España, pero sí que tiene jugadores de mucha calidad y sé que me voy a encontrar una liga competitiva. Lo que sí que ha cambiado allí es que ahora cada club solo puede tener cinco extranjeros por equipo y puede ser algo positivo estar en ese cambio.

–Será usted el “jugador franquicia” del Sandro Sabate esta temporada entonces...

–Eso lo venden un poco así. Es verdad que allí está Alex Yepes, que jugó en ElPozo y coincidí con él en la selección también, y es un gran jugador, de mucha calidad. Hay un equipo bueno, al entrenador no lo conozco personalmente pero sí me han hablado muy bien de él, así que tengo mucha ilusión por llegar allí y poder ayudar.

–Y físicamente, ¿cómo se encuentra?

–Pues muy bien. Llevo casi todo el verano entrenando, salvo durante un viaje que hice. Cada día entreno más porque me viene bien y lo necesito; cuanto mayor te haces yo creo que es necesario para mantener el nivel entrenar más, yo me lo tomo así.

–Pero todavía le quedarán muchos retos y proyectos por cumplir...

–Sí, por supuesto. Tengo la ilusión de poder competir en diferentes países, pero a día de hoy mi ilusión principal es poder jugar en Italia y disfrutar del país.

–¿Siente vértigo o ilusión?

–Ilusión. Soy una persona que me gusta viajar, conocer otros países y por eso me lo tomo como algo ilusionante y lo afronto con muchas ganas.

–¿Sigue en su mente la selección?

–Nunca ha dejado de estar. Lo que pasa es que no depende de mí. No sé nada del entrenador prácticamente desde la última vez que fui convocado, que fue hace ya casi un año y medio, pero yo sigo ahí, sigo compitiendo y si algún día me vuelven a llamar estaré encantado de volver.

–¿Cómo ha vivido la desaparición del Santiago Futsal, club en el que militó?

–Es un poco la realidad del fútbol sala y la cuerda floja en la que están muchos equipos. Hay muy pocos proyectos muy consolidados y fuertes que tienen esa seguridad que ante cualquier varapalo puedan aguantar. Yo pertenecí al Lobelle seis años, allí crecí, y es una pena que un proyecto como el de Santiago, que era uno de los mejores de la Liga cuando yo estuve allí, haya desaparecido.