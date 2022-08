Coudet busca relevo en el once a Denis

Seguramente el principal problema al que debe enfrentarse Eduardo Coudet en este arranque de curso es encontrar un reemplazo de garantías en el once para Denis Suárez. La ausencia del salcedense se dejó sentir el pasado sábado en el estreno liguero frente al Espanyol, un equipo tácticamente bien trabajado, que cerró eficazmente los espacios, dificultando al Celta la circulación en la elaboración de la jugada.

El cuadro celeste echó de menos el criterio y la fluidez de Denis para armar el juego, pero también el despliegue físico del proscrito para presionar con alta intensidad en la recuperación de la pelota. Coudet no dispone en nómina de otro mediocampista de su finura, pero cuenta con alternativas de diferente perfil, a las que también puede (y necesita) sacar provecho.

Tampoco era Denis el mismo futbolista antes y después de que el técnico argentino asumiera la dirección del conjunto celeste. El talento le venía al de Salceda incorporado de serie, pero el Chacho lo acomodó a la posición en que más podía brillar en su esquema, multiplicó sus prestaciones físicas y alentó su instinto goleador. Además de refinado, Denis se tornó intenso. Y esforzado, hasta el punto de convertirse en uno de los futbolistas de LaLiga que más kilómetros ha recorrido en las dos últimas temporadas.

Con el salcedense en la grada por imperativo presidencial, Coudet necesita encontrar un futbolista que ejerza su función en la distribución de la pelota y eficiencia en el último pase. El elegido en este primer partido fue Óscar Rodríguez, menos preciso, pero de gran condición técnica y notable golpeo de balón. El atacante talaverano sufrió para adaptarse al esquema en un partido trabado por el rival, pero necesita tiempo para aclimatarse a un nuevo estilo de juego, esfuerzo para mejorar sus prestaciones físicas y trabajo para ganar complicidad con sus nuevos compañeros. Pese a ello, Óscar ofreció frente a los pericos detalles de clase e inició, con un gran centro al cogollo del área, la jugada que propició el gol de Aspas.

Otra sólida alternativa a Denis es Fran Beltrán, cuyo protagonismo en el equipo crece cada nueva temporada. Coudet lo probó en el segundo tiempo, situando a Tapia (que ha iniciado el curso en notable estado de forma) como ancla y desplazando al vallecano a la posición de enganche. Y lo cierto es que con esta solución (Óscar pasó a la izquierda y Cervi a la derecha) el juego del Celta ganó velocidad y fluidez con respecto al primer tiempo. No parece que vaya a ser una opción de partida, pero sí una solución que puntualmente puede ofrecer resultados.

Una tercera posibilidad que Coudet ensayó también fugazmente en el duelo contra los de Diego Martínez es Gabri Veiga. El preparador celeste trabaja aún en ajustar la posición de la promesa emergente de la cantera, que ya ha tenido minutos en el primer partido de Liga. Todo apunta que el papel del porriñés en el primer equipo va a crecer de forma notable a lo largo de la temporada. El Chacho considera que Veiga tiene un gran futuro, pero no quiere precipitar los acontecimientos. El canterano necesita tiempo para madurar y adaptarse al ritmo de LaLiga, mucho más veloz e intenso al que el chico estaba acostumbrado en Primera RFEF. El preparador argentino opina que tiene un enorme margen de mejora, pero destaca ya como sus grandes virtudes su buena condición técnica y explosivo despliegue físico y contundencia en el disparo de media distancia.

De la Torre y Swedberg

Luca de la Torre y Williot Swedberg podrían adaptarse, por sus características futbolísticas, a la posición que ha venido ocupando Denis con el Chacho, pero ni el centrocampista estadounidense ni el joven sueco parecen convencer al técnico, que no pidió su contratación. Ambos deben adaptarse al ritmo de LaLiga, muy superior en intensidad al que estaban acostumbrados en sus respectivas competiciones nacionales.

Al joven talento sueco le penaliza su inexperiencia en la élite y su físico casi adolescente, mientras que De la Torre parece desenvolverse mejor en una posición más retrasada, para la que Coudet ya cuenta con dos pesos pesados como Fran Beltrán y Renato Tapia. Ni el sueco ni el californiano tuvieron minutos en el estreno liguero y todo hace indicar que tardarán algún tiempo en disponer de una oportunidad.

El discreto encanto de Augusto

Augusto Solari es uno de esos operarios del fútbol con el que siempre se pueden contar y probablemente uno de los futbolistas de la plantilla celeste que mejor balance ofrece entre rendimiento y precio. Llegó al club prácticamente por el bocadillo, con el aliciente de probar fortuna en LaLiga a las órdenes del Chacho, y percibe actualmente uno de los salarios más bajos del plantel. El Celta, según ha refrendado recientemente el presidente Carlos Mouriño, apuesta por darle salida en este mercado, pero mientras el club le busca acomodo en otro equipo, Coudet no ha dudado en tirar de él como titular a la primera de cambio y el tipo ha respondido con interesantes prestaciones a la exigencia del envite, limitando errores y maximizando aciertos. Solari fue uno de los más destacados del equipo hasta que Coudet decidió modificar sus piezas en el descanso y fue relevado por Renato Tapia. Pero antes de abandonar el terreno de juego se las compuso para peinar un complicado balón en el punto de penalti para asistir a Iago Aspas en el primer gol celeste. Y la mejoría en el juego experimentada tras el intermedio tiene más que ver con la energía aportada por el peruano y el buen trabajo de Fran Beltrán por detrás de la delantera que por la retirada de Solari. La solvente actuación del rosarino ante el Espanyol arroja dudas sobre la conveniencia de su salida, pues liberar su salario no va a mejorar las expectativas del Celta para fichar. Mantener al argentino en nómina no supone, en cambio, una carga económica y proporciona a Coudet una alternativa natural para la banda derecha como reemplazo de Carles Pérez.