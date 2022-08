El español Carlos Alcaraz, número 4 del mundo, dejó atrás la derrota sufrida la semana pasada en su estreno en Montreal y se impuso con autoridad al estadounidense Mackenzie McDonald (n.72) por 6-3 y 6-2, en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati.

Con energías y motivaciones renovadas para reactivarse tras la derrota que le infligió el estadounidense Tommy Paul, Alcaraz liquidó su primer partido en la pista Grand Stand del Lindner Family Tennis Center en una hora y cinco minutos y ya está en la tercera ronda.

Se enfrentará al ganador del duelo entre el croata Marin Cilic y el finlandés Emil Ruusuvuori.

Alcaraz revalidó la victoria que había logrado ante McDonald este mismo año en Indian Wells, cuando le superó por un doble 6-3 en el camino hacia las semifinales, en las que se rendiría a su compatriota Rafa Nadal.

El de este martes es su primer triunfo en Cincinnati, donde el año pasado cayó ante el italiano Lorenzo Sonego en su estreno en el cuadro principal.

Suma ahora un balance de 16 victorias por tres derrotas en los Masters 1.000 este año, con los triunfos en Miami y Madrid como guindas.

Tan solo 30 minutos necesitó Alcaraz para llevarse el primer parcial, con un tenis agresivo desde el primer momento que desarmó a McDonald, que disputaba este torneo gracias a una carta de invitación.

Alcaraz logró la rotura en el primer juego y solo concedió cuatro puntos con el saque, lo que le permitió tomar una cómoda ventaja hasta sellar el primer set con un nuevo 'break', en el 5-3.

El murciano logró nueve golpes ganadores y se movió con soltura en la pista Grand Stand, permitiendo solo dos ganadores a McDonald, un rival que llegaba a la segunda ronda tras ganar al georgiano Nikoloz Basilashvili.

No dejó de pisar el acelerador Alcaraz y tomó el mando de la segunda manga, con una rotura en el sexto juego, en su tercera oportunidad de 'break'.

Sólido con el saque y agresivo al resto, Alcaraz contó con el apoyo de una importante parte del público, pese a que se enfrentara a un rival estadounidense.

"Es fantástico, es muy bueno jugar en esta pista", afirmó el murciano en la entrevista a pie de campo, tras sentenciar el encuentro con un 6-2.

Elevó su balance en superficie rápida a 13-3 y lleva ya 43 triunfos por solo ocho derrotas este año.

El tenis español perdió este martes a Pablo Carreño, campeón del Masters 1.000 de Montreal el pasado domingo, Albert Ramos y Alejandro Davidovich.

Carreño se rindió ante el serbio Miomir Kecmanovic, Ramos cayó ante el italiano Fabio Fogninin y Davidovich no pudo con el australiano Nick Kyrgios.

Siguen en juego, además de Alcaraz, Rafa Nadal, que debutará este miércoles en la central ante el croata Borna Coric, Roberto Bautista, que se enfrentará al estadounidense Marcos Giron, Paula Badosa, que debutará ante la australiana Ajla Tomljianovic, y Garbiñe Muguruza, que se medirá con la kazaja Elena Rybakina, campeona de Wimbledon.