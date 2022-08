El granadino Ignacio Fontes, el sevillano Gonzalo García y el salmantino Mario García Romo, los tres españoles en semifinales de 1.500 del Europeo de Múnich, lograron por marca su pase a la final, en la que estará el noruego Jakob Ingebrigtsen, subcampeón del mundo.

En la primera serie Ignacio Fontes y Gonzalo García finalizaron tercero (3:39.00) y cuarto (3:39.20), respectivamente, en una carrera dominada por Ingebrigtsen.

“A falta de 400 metros me veía fuera porque había mucha gente y no sabía por dónde pasar. Cuando vi que Gonzalo cambió fuerte me hizo reaccionar. En la última recta metí un poco de fuerza en la zancada y vi que llegaba”, confesó Fontes.

Para Gonzalo García el objetivo era meterse en su primera final absoluta. “Mi objetivo era entrar en la final y ahora intentar disfrutar y seguir peleando como hago siempre”.

En la segunda serie fue el turno de Mario García Romo, que llegó a liderar la carrera y terminó con un tiempo de 3:38.04, solo superado por el polaco Michat Rozmys y por el italiano Pietro Arese, segundo.

La final se disputará el jueves, a partir de las 21:05 horas.

En triple salto, también disputarán su final Pablo Torrijos y Marcos Ruiz, mientras que Iñaki Cañal fue el único de los tres españoles que superó la fase de clasificación de los 400 metros, ronda en la que no estarán Óscar Husillos ni Manuel Guijarro.